疫苗開打 加州明春前守住最後防線

洛杉磯護理師科多瓦14日是第一批接受新冠疫苗接種的醫護人員。（美聯社）

美國新冠死亡人數14日突破30萬人，與此同時疫苗 也開始施打。加州 州長紐森表示，首批32萬7600劑到位後，將為第一線防疫人員接種，年底前加州疫苗總數應該會達210萬劑，但加州每個人都能接種至少要等到明年春季。因此從現在到明年春季，大家必須守住最後防線，不要讓已非常嚴峻的疫情雪上加霜。

洛杉磯縣公衛局長費洛（Barbara Ferrer）呼籲，儘管疫苗已經開始接種，民眾與店家仍應特別當心，因為大家一旦掉以輕心，不照防疫規定行事，很可能就會成為疫情加重的幫兇，讓醫院負擔更重，更多人染病、就醫或死亡。

第一批接種的人包括重症護理師科多瓦（Helen Cordova），她在接種前邊笑邊說「這下就有保障了」，引得在場眾人大聲歡笑。另一名急救中心的護理師泰勒（Kim Taylor）則說，就算是接種日，她們也沒有比較輕鬆，她當天一到班就發現有四名病患排隊等著進ICU。

61歲的急診醫師湯普森（Brian Thompson）則說，大家經歷過SARS、MERS，但新冠顯然更為凶狠。科多瓦等五名醫護人員是在臨床試驗之外首批接種的人，象徵Pfizer-BioNTech與其他疫苗的全加州接種行動才要開始。正如泰勒所說，這九個月來，她們既要照顧病人，還要擔心家人，對抗新冠必須大家齊心。

雖然疫苗研發與生產過程受到政治影響，但是洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）保證疫苗的安全與可靠，等到他與家人可以接種時，他們一定會來接種，請大家相信疫苗。

除了洛杉磯市之外，聖地牙哥 、舊金山、尤瑞卡（Eureka）同樣在14日接到先期疫苗。另外24個地方會在15日收到，另五個地方則排定16日接種。各縣的第一批疫苗部分，洛縣預計將接到8萬2875劑，聖地牙哥縣則為2萬8275劑。

舊金山部分，14日的先期疫苗為2000劑。但是舊金山市公衛局局長考法克斯（Grant Colfax）仍然擔憂，表示雖然疫苗已經開始接種，但是疫情沒有趨緩的跡象，或許要防止大規模爆發已經太晚。他強調，大家該退一步想想，認真覺察現下的情勢有多危急。

聖地牙哥14日則接到三箱先期疫苗，負責接種的包括縣府營運的聖地牙哥精神病院與其他醫院。另外五間醫院雖然在第一批疫苗的分發名單上，但是確實會收到多少劑還不清楚。雷迪兒童醫院（Rady Children's Hospital）則是直接自Pfizer取得疫苗，15日應會送抵。