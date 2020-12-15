中央山谷醫院告急 商民仍在抗爭

加州新冠肺炎疫情 持續飆升，特別是中加州的中央山谷地區（Central Valley）、聖荷昆谷（San Joaquin Valley）與佛瑞斯諾（Fresno）等地，各醫院早已人滿為患，加護病房(ICU) 空床置率已降至零，醫護人員大聲疾呼「醫院陷入困境，幫助我們請戴上口罩」。

然而，許多加州地方領導人，卻公開反對加州公共衛生命令，且部分商家、業者拒絕第三次停業。面對陷入經濟崩盤的中央山谷，加州議會也緊急提出相關法案，希望幫助陷入困境的企業與員工。

加州議會內唯一的醫學專業人士，華裔加州參議員潘君達（Richard Pan）醫師說，他了解商家、業主對停業非常憤怒，但業主堅持營業的立場，卻會導致更嚴重的經濟破壞。他指出，除非遏制這種病毒，否則會有更多人染疫，「最終造成商家永久關閉的不是政府，而是病毒」。

這波疫情反撲，中加州谷地醫院早不堪負荷。舊金山加大佛瑞斯諾校區肺病學家Eyad Almasri醫師，在佛瑞斯諾社區醫療中心加護病房工作，「這裡擠滿新冠肺炎患者」，他說，醫院不得不建立臨時隔離病房，包括走廊。

聖荷昆谷大部分地區醫院上演著同樣戲碼。截至12日中午，該地區加護病床數量為零。兩天前，擁有超過100萬人口的都會區佛瑞斯諾，也達到此情況。

中加州是個農業谷，貧困率很高，醫護人員嚴重短缺，然而在疫情期間，許多地方領導人公開反對防疫令。

佛瑞斯諾市議會先前批准打擊後院聚會禁令，但市警局局長卻表示「不會執行此禁令」，與此同時，該縣病例持續激增，部分原因來自福斯特家禽工廠（Foster Farms）和州監獄內爆發疫情。

在聖荷昆谷北邊小鎮士德頓（Stockton），部分商家向市府反對第三次停業。他們認為，關閉他們這種餐館、沙龍業，而標的（Target）、沃爾瑪（Walmart）這樣的大型連鎖店依舊營業是沒道理的，當地工人每天與數百名顧客接觸。他們認為，再次關店將意味著他們經濟永遠陷入困境。

中央谷地是個多元化地方，疫情曝露許多複雜情況。農場工人和其他一線的拉丁裔勞工遭受沉重打擊，許多藍領勞工沒有合法身分，無法獲得政府援助。

然而，與其他地方一樣，疫情之下許多陰謀論盛行，尤其人們認為公共衛生禁令是「政府暴政」的第一步。

Eyad Almasri醫師上一次休假是在11月份，他與第一線醫護人員每週工作七天沒有休假，近日他被確診新冠肺炎，雖然症狀輕微，但他無法再照顧病人。

Almasri非常了解疫情下的政治化層面，「許多鄰居告訴我，認為新冠肺炎不是真實的，我說，我每天都在那，我看到很多人死了。」該縣一半以上病例發生在西裔社區，75歲以下很多人死亡，聖荷昆谷病例也偏年輕，介於20歲至60歲間。

Almasri說，現在資源相當緊張，很多醫護人員病倒了，「我不認為院內流行來自病人，而是因沒有社交距離與空間，我們沒時間離開醫院，大家都擠在休息室。」

為保護自己，Almasri有六個N95口罩，他在被確診之前，回家時睡在丈母娘房間，保護同時也是醫師的妻子和三名孩子。

他說，擔任醫師25年以來，從未如現在般對身為醫師感到驕傲，他呼籲「將醫院的故事告訴大家，幫助我們請戴上口罩。」

然而，防疫如何兼顧商家經濟，是立法人員頭疼的議題。加州參議員Andreas Borgeas 11日與參議員Anna Caballero提出法案，投注26億元贈款，幫助陷入困境的企業與員工。

聖貝尼托（San Benito）縣政委員Mark Medina表示，在保護人們健康的同時，也正努力維持企業正常運轉，「這些病毒擴散，真的來自被要求的理髮業者、體育館、餐廳嗎？」