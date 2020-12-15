132年華人骨董店 撐過疫期 第二代業者：我們經得起時間考驗

新冠肺炎疫情 爆發幾個月以來，巴沙迪那(Pasadean)市沿著66號公路的科羅拉多大道上，許多商家因防疫 措施關閉，甚至不堪虧損倒閉。但有132年歷史、美國最古老亞洲骨董店之一的F. Suie One Co.經過數月艱困期，客人如今總算慢慢回流。75歲華裔第二代業者Leslee Leong期盼，著這間古老的骨董店，可像其商品一般，經得起時間考驗。

由Leslee的祖父、來自中國 移民Fong See 1888年創立的F. Suie One骨董店，至今已有132年歷史，店內陳列著15世紀柬埔寨木雕佛像、1960年代鬧鐘、九世紀印度石雕，以及1930年代人力車等。

Leslee說，「當年母親告訴我，我們歷經了全盛時期與大蕭條年代，在經濟不景氣時，我們依舊繼續前行。」然而2020年的疫情，迫使Leslee與78歲丈夫Joe Schulman，一度思考是否是時候結束。

巴沙迪那商會主席Paul Little說，「在經過132年後，這樣的家族企業依舊經營著，令人驚訝。」

今年，梁氏家族向杭廷頓圖書館、美術館與植物園捐贈家族照片、F. Suie One商業紀錄與其他相關資源等。

杭亭頓環太平洋收藏館（Pacific Rim Collections at the Huntington）館長楊立維（Li Wei Yang）說，華裔在美的歷史被忽略很長時間，走進F. Suie One就像走進博物館般的歷史一樣。然而他說，人們很難對亞洲骨董感興趣，如今該行多由大型拍賣主導，「像這樣小型商家很難生存。」

特別是近幾個月以來因疫情關係，F. Suie One這樣非必要商店不得不關閉，Little坦言，很擔心這些本地商家。

疫情關閉期間，F. Suie One僅採預約制，並透過對小企業提供的1萬元補助金，購買個人防疫用品，這家132年的商家還成立網站。

沒有營收的日子長達數週，即使重啟後，顧客仍很少。Leslee坦言「疫情爆發後，幾乎沒生意。」所幸，「買骨董仍是件會上癮的事」她說，「10月分發現顧客慢慢回流，大家厭倦了一直待在家裡。」

他們將店前門打開增加通風，也開始拍賣更多收藏品。Schulman說，他們終於下定決心，出售一座來自中國19世紀的複雜又精製木雕床。Leslee Leong說，現在是向現實妥協的時候了。

目前該店固定客戶，包括著名室內設計師Tony Duquette、好萊塢製片人等，他們利用這家骨董店商品拍攝中國電影。

Schulman是一位收集亞洲藝術品的作家和攝影師，1994年首次走進F. Osie One，當時由帶著兩名孩子的單親媽媽Leslee招呼他。兩人於1999年結婚，Schulman說：「我們沒有退休計畫，但我們不會永遠活著。」