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莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

南加首批疫苗 足夠90%極高風險者施打

記者鄭敖天／洛杉磯報導

非營利的天佑醫療系統南加分部（Providence South California）14日舉行記者會，該機構首席臨床主任（regional chief clinical executive）崔潘那（Sylvain Trepanier）宣布，第一批由輝瑞公司（Pfizer）生產的新冠疫苗已經抵達南加，目前正向洛杉磯縣和橙縣地區醫院分發之中。

天佑醫療系統在南加州擁有九家醫院，發言人艾登（Patricia Aidem）稱，自從7月份以來，在其九家照顧新冠肺炎（COVID-19）患者的醫院中，入院人數已從420例增加到目前的1000例，增長一倍以上。

該機構醫藥執行主任（regional executive director pharmacy）阿米爾普（Sy Amirpoor）表示，目前抵達南加的輝瑞疫苗，有5000劑已配發給位於橙縣（Orange County）的聖約瑟夫醫院（San Joseph Hospital），另有類似數量的疫苗正配發到洛縣的主要醫院。下週，南加還會接受1萬7000劑莫德納(Moderna)公司生產的新冠疫苗。

阿米爾普表示，南加接受的第一批新冠疫苗，將足夠為南加90%的極高風險人群接種。此類人群包括新冠重症患者，和與新冠患者接觸的醫療人員。

阿米爾普表示，天佑醫療從10月初便開始為存儲和分發新冠疫苗做準備。儘管南加的醫療物流網絡此前有多年運輸和分發流感疫苗經驗，但由於第一批疫苗中的輝瑞疫苗對儲藏條件要求極高，導致許多醫院並不具備相關的儲存條件。因此，天佑醫療在疫苗的分發與儲存，採取節點式方法，即在每一區域選擇一家具備儲存條件的大型醫院作為疫苗儲存的區域節點，再從此節點向周圍其它中小型醫院分發疫苗。

崔潘那說，各醫院可以通過將普通病房轉為重症監護室的方式，滿足日益增高的需求。

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