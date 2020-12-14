確診狂飆 南加ICU空床率僅剩5.3%

確診人數大幅增加反映出社區傳播率極高，洛縣衛生局希望人們盡量待在家裡。圖為在超市外等排隊等待進入購物的人群。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣13日新增新冠病毒確診病例1萬2731例，新增29人死亡，新冠住院治療病人首次超過4000人。目前洛縣 確診總人數達52萬5486例，總死亡人數達8298例，住院人數也從12日的3850人增加到4009人，其中有21％在重症監護室（ICU）。至12日止，南加州 地區的ICU空床率只剩下5.3%。

洛縣衛生局表示，確診人數大幅增加反映出社區傳播率極高，現在病毒傳播風險很高。

上周，所有關鍵的洛縣公共衛生指標均打破紀錄。一個月前，五天平均病例為2134例，12日此數字是1萬34例，增幅370％。一個月前五天平均死亡人數是12人，現在是62人，且在同一時間段住院人數增加300％以上。

洛縣衛生局長費若表示，每天新增的案件數量和住院人數都是從未經歷過的，洛縣重症監護病房的容量繼續下降，現在處在非常危險的軌道上，在洛縣看到前所未有的災難和死亡。為減少這種災難，大家盡可能待在家裡。如果以目前趨勢繼續增加，新冠病毒的確診人數、住院和重症監護患者將在兩周內增加一倍。

費若表示，在感恩節前已出現增加趨勢，促使洛縣切斷戶外用餐。目前案件激增歸因於聚會和假期旅行，儘管有公衛局的警告，但依然無法阻擋人們外出。聖誕節 將來臨，如果住院人數繼續增加，醫院可能會造成災難性後果。