謝家華離世 當年投資賭城願景正發酵

許多拉斯維加斯人對謝家華對賭城的貢獻非常肯定。（Getty）

46歲的「網路鞋王」、鞋商Zappos的華裔創辦人謝家華 （Tony Hsieh）11月底因火災身亡，然他近十年來，在拉斯維加斯做出的貢獻，如同在沙漠土壤耕耘的種子，正逐漸結出新鮮果子，如今的拉斯維加斯，仍吸引著各類人和公司。

謝家華的雄心，遠超過電子商務銷售，在他將價值數十億元的公司Zappos搬到拉斯維加斯郊區，並將其出售給亞馬遜後，他著眼於改造這座城市，投入3億5000萬元，在拉斯維加斯大道往北兩哩處進行城中區計畫（Downtown Project）。

儘管在他於8月搬到猶他州後退出該計畫，但拉斯維加斯在疫情如此嚴重情況下，仍以低稅率、相對可負擔房屋的吸引力，吸引外來的經濟移民 潮。

擔任拉斯維加斯業務發展經理Ryan Smith說，該市正吸引著來自矽谷和西雅圖移民，謝家華當年的投資 ，正是關鍵的一部份。

這位台灣移民之子在北加灣區長大，進入哈佛就讀，曾任職甲骨文公司，之後與同學成立線上廣告公司LinkExchange。兩年後以2億6500萬元賣給微軟。

1999年，謝家華創立屬於他的線上鞋店王國。除開創性的運費、退貨免費外，對客戶滿意度相當關注，聘雇全職客服人員提供線上服務。

2004年，謝家華決定將整個公司搬到拉斯維加斯。2009年，35歲的他以超過10億元將Zappos賣給亞馬遜，他繼續領導公司的同時，也在拉斯維加斯找到新目標--「城市計畫」。

大多數人只看到空地的塵土飛揚，但謝家華看到了空地外的願景。接下來四年，他向城中區計畫投注3億5000萬元，包括將創投企業和小企業帶入該區，培養像Zappos一樣的文化，專注娛樂等，他希望將該計畫能創建以社區為中心的大城市。

他將Zappos總部搬到以前的拉斯維加斯市政廳，在鄰近街區購買名為Ogden的公寓房。他也成立投資公司，向將要進入該地區的公司注資，引發民眾關注。

他的遠見，低調的魅力，很快吸引成千上萬的信徒。他向該餐廳業主提供35萬元無息貸款。隨後，無人駕駛汽車創投、保齡球博弈創投、在線民調創投等公司湧入，這些公司團隊經常在謝家華位於Ogden公寓中得到資金支持。

拉斯維加斯企業家Rich Belsky說，無論字面上還是象徵意義上，謝家華的大門是敞開的，他的公寓聚集了無數個集思廣益的會議、聚會與播客。

然而，謝家華的野心也很快遇到瓶頸。創投公司的失敗離開，許多公司在沒有大量技術人才的地方難以發展，甚至創投業主無法負荷壓力自殺等。2014年底，城中區計畫解僱300名員工中的30人，謝家華也辭去該計畫領導職位。

然而，即使這項計畫最後並未有好的結果，許多計畫仍繼續。空曠的汽車旅館後來成了拖車公園，謝家華搬到其中，將寵物羊駝放在公園中，夜晚與鄰居們聊天。

領導Zappos 20年後，8月謝家華卸任執行長，隨後幾個月，他的生活迅速瓦解。

據華爾街日報報導，數十次採訪中，「測試自己身體極限」是謝家華另一個雄心計畫，甚至吸食俗稱「笑氣」的一氧化二氮。他離開賭城，在滑雪小鎮Park City瘋狂購屋，親近友人對其濫用藥物感到擔憂。

他去世的消息傳出後，成千上萬民眾在推特悼念。內華達州長Steve Sisolak也公開認可「謝家華對他所居住的城市有巨大影響，在改造拉斯維加斯中心發揮關鍵作用。」