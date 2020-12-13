我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

罷免紐森連署 加州華人川粉樂見

記者鄭敖天／洛杉磯報導
在「罷免嘉文紐森」（Recall Gavin Newsom）的網站顯示目前已有超過80萬人聯署要求罷免紐森，接近其100萬人聯署的目標。（罷免紐森網站截圖）
在「罷免嘉文紐森」（Recall Gavin Newsom）的網站顯示目前已有超過80萬人聯署要求罷免紐森，接近其100萬人聯署的目標。（罷免紐森網站截圖）

一個名為「罷免紐森」（Recall Gavin Newsom）的運動，從一開始僅僅是由少數川普支持者發起的，但在過去幾個月中卻獲得了超過80萬人的連署，成為了加州政壇上的一起「黑天鵝事件」。受訪的南加州華人有人認為，當前形勢下應以團結抗疫為重，不宜挑起政治紛爭，但也有川普支持者贊同這個罷免行動。

長居范杜拉縣（Ventura County）的黃女士(Julie Huang)是一名堅定的川普支持者，並在9月時參加過要求罷免紐森的抗議遊行。她在接受採訪時自稱是一名「美國例外主義者」（American Exceptionalist），認為紐森在抗疫期間採取的居家避疫令既有違美國人對自由的理解，也嚴重損害了各地的經濟狀況。尤其是佩戴口罩，黃女士認為此事應由個人根據健康狀況自主選擇。而紐森以行政令強行要求加州人佩戴口罩的行為，在她看來不但侵犯普通美國人的選擇權，也有僭越立法權的嫌疑。

居住在洛杉磯縣（Los Angeles County）的陸先生（Jackson Lu）則有不同看法。他認為紐森雖然在與立法機構缺少溝通的情況下通過了行政令，但由於新冠疫情來勢兇猛，要求紐森在「非常之時行非常之法。」他將紐森要求居家避疫的行政令，比作30年代羅斯福總統實行的「羅斯福新政」（New Deal），認為其雖然充滿爭議，但卻有效控制了加州的新冠疫情，挽救了數萬加州人的生命。因此他認為「罷免紐森」的號召，背後充滿了太多情緒化的表達，只會傷害在疫情面前加州人的團結。

居住在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的丁女士（Ariel Ding）則表示，雖然他認為紐森在政績上乏善可陳，但是此時罷免紐森，對於正處於抗疫關鍵期的加州沒有好處。丁女士說，紐森作為一名民主黨州長，在疫情前未能有效解決加州的住房危機，疫情爆發後又沒能在經濟發展和防疫上做好平衡，因此喪失民心也在意料之中。但是，目前加州正處於需要領導力的關鍵時刻，在此時挑起政治衝突的代價，實在是過於高昂。因此她不支持罷免紐森的運動。

加州 疫情 美國

上一則

新冠疫苗何時輪到公眾打？專家評估回應了…

下一則

柏克萊加大財赤2億 2月起降薪、減工時

延伸閱讀

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打
紐森有麻煩 防疫不佳、自身違規 罷免火力猛

紐森有麻煩 防疫不佳、自身違規 罷免火力猛
蘇諾瑪加入 灣區9縣已有6縣實施新居家令

蘇諾瑪加入 灣區9縣已有6縣實施新居家令
南加警長vs.州長 抗疫掀對立

南加警長vs.州長 抗疫掀對立
87歲范士丹傳智力衰退 自由派要她下台

87歲范士丹傳智力衰退 自由派要她下台
加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起

加州總檢察長空缺 任命亞裔人選呼聲起

熱門新聞

位於蘭卡斯特Century路45000街區的一處民宅日前發生命案。（谷歌地圖）

南加教練殺害兩子女並將其斬首 還要其他兩子觀看

2020-12-09 18:42
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

流行病專家：四成確診者在家被傳染

2020-12-08 02:34
美髮店已經關門，僅留下店家聯絡電話。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令第一天 山谷大道髮廊、美甲店淒慘冷清

2020-12-07 20:58
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州部分居民12月8日中午收到居家避疫令警告。（記者截圖）

為何加州居民今午收到短訊疫情警告？ 州政府新招

2020-12-08 18:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」

備妥各種劇本…選舉人14日投票 拜登陣營嚴防「突然失控」