罷免紐森連署 加州華人川粉樂見

在「罷免嘉文紐森」（Recall Gavin Newsom）的網站顯示目前已有超過80萬人聯署要求罷免紐森，接近其100萬人聯署的目標。（罷免紐森網站截圖）

一個名為「罷免紐森」（Recall Gavin Newsom）的運動，從一開始僅僅是由少數川普支持者發起的，但在過去幾個月中卻獲得了超過80萬人的連署，成為了加州 政壇上的一起「黑天鵝事件」。受訪的南加州華人有人認為，當前形勢下應以團結抗疫為重，不宜挑起政治紛爭，但也有川普支持者贊同這個罷免行動。

長居范杜拉縣（Ventura County）的黃女士(Julie Huang)是一名堅定的川普支持者，並在9月時參加過要求罷免紐森的抗議遊行。她在接受採訪時自稱是一名「美國 例外主義者」（American Exceptionalist），認為紐森在抗疫期間採取的居家避疫令既有違美國人對自由的理解，也嚴重損害了各地的經濟狀況。尤其是佩戴口罩，黃女士認為此事應由個人根據健康狀況自主選擇。而紐森以行政令強行要求加州人佩戴口罩的行為，在她看來不但侵犯普通美國人的選擇權，也有僭越立法權的嫌疑。

居住在洛杉磯縣（Los Angeles County）的陸先生（Jackson Lu）則有不同看法。他認為紐森雖然在與立法機構缺少溝通的情況下通過了行政令，但由於新冠疫情 來勢兇猛，要求紐森在「非常之時行非常之法。」他將紐森要求居家避疫的行政令，比作30年代羅斯福總統實行的「羅斯福新政」（New Deal），認為其雖然充滿爭議，但卻有效控制了加州的新冠疫情，挽救了數萬加州人的生命。因此他認為「罷免紐森」的號召，背後充滿了太多情緒化的表達，只會傷害在疫情面前加州人的團結。

居住在聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的丁女士（Ariel Ding）則表示，雖然他認為紐森在政績上乏善可陳，但是此時罷免紐森，對於正處於抗疫關鍵期的加州沒有好處。丁女士說，紐森作為一名民主黨州長，在疫情前未能有效解決加州的住房危機，疫情爆發後又沒能在經濟發展和防疫上做好平衡，因此喪失民心也在意料之中。但是，目前加州正處於需要領導力的關鍵時刻，在此時挑起政治衝突的代價，實在是過於高昂。因此她不支持罷免紐森的運動。