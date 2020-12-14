居家令管不動 大型商場停車場一位難求

加州政府本周開始第二波居家令，要求民眾居家避疫，但市井現實狀況似乎與政府規定大相徑庭，許多大型商場停車場一位難求。（記者楊青／攝影）

加州 政府本周開始第二波居家令，要求大家居家避疫，南加 州地區至少三周禁止民眾聚會，零售與商場人數設限，酒店、餐館、美容等近距離服務再次叫停。不過連日來，南加州不少地區處處人頭湧動，許多大型商場停車場更是一位難求，市井現實狀況似與政府居家令大相逕庭。

「居家令不居家」，各地處處可見，大型購物中心、Costco、Home Depot、 Lowe's等大賣場和華洋超市，連日來人潮不斷。雖然商家規定重新在門口設崗，限制入場人數，但商場外面戴著口罩排隊的長龍，還是與「居家令」該有的冷清情況形成鮮明對比。

「這些天確實不見人減少，似乎反而人更多了」，聖迪瑪斯Trader Joe's連鎖店工作人員表示，可能是因爲離聖誕節愈來愈近的緣故，很多人開始節日採購；本周開始新一輪居家令，大家都更有理由在家，即便在家辦公也是省去正常上下班往返時間，出門採購的人增加。

Home Depot花圃和植物部工作人員表示，從感恩節周末開始供應聖誕樹以來，購買的人流每天不斷，和往年只有周末才有大批人潮的情況很不一樣。多位工作人員認爲，今年疫情 居家，讓大家更有時間處理家務事，趁居家令期間出門辦事，相當普遍。

許多大型購物中心，數百上千個停車位一位難求。「居家令實施期間我們才有時間逛店」，蒙克萊地板裝修技工葉氏夫婦表示，他們的生意從疫情以來一落千丈，第一波居家令開始，客人紛紛都拒絕他們上門服務，幾乎所有訂單都被迫推遲，好不容易盼到居家令解除後好幾個月，客人才陸續同意他們到家做工。

「這次新居家令一開始，我們起碼又得失業三、四個星期」，葉太太表示，居家令讓他們的生意停了，卻讓他們有時間管管自己的家。為生計掙錢而多年沒有收拾的家，終於可以好好整理收拾一下，這些天，幾乎天天跑Home Depot採購建材和庭院植物。

疫情持續十個月，民眾居家避疫態度千差萬別，疫情以來一直採取較開放政策、不少餐館一直開門的橙縣和范杜拉縣，感染人數反倒相對較低，與嚴格控制的洛杉磯縣形成鮮明對比。

南加州流行病專家黃重德醫師認爲，橙縣和范杜拉縣人口密度相對較低，而居民的居住環境也比洛縣更爲寬鬆，是兩地區感染和死亡人數較低的主要原因。尤其是入冬以來，洛杉磯地區四成以上的感染來自家人，意味著配合居家令在家避疫，盡量減少出門固然必要，但在家中加強隔離與保持距離，同樣重要；而在戴口罩和保持距離的情況下，到人少的公園或曠野走走，也不失爲放鬆心情的好去處。