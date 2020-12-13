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加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

加州下周一開打新冠疫苗

【洛杉磯訊】
加州施打新冠疫苗最快下周一實施。（路透）
加州施打新冠疫苗最快下周一實施。（路透）

本周以來，加州幾乎每天都有破紀錄的新冠肺炎病例，患者潮將會使醫療體系不堪重負。經美國食物藥品管理局（FDA）批准後，加州的醫院將在14日（周一）開始接受第一批新冠疫苗，這個好消息無疑是給加州帶來了新希望。

州政府官員表示，美國第一批疫苗將在13日早上開始投放市場，14日將有數百萬劑疫苗運送到多個州的150個地點。由輝瑞公司（Pfizer Inc.）研發的疫苗，將在15和16日運送至另外450個地點。

FDA專員Stephen Hahn表示，預計加州首批將收到約32萬7000劑疫苗，該疫苗在達到了FDA關於安全性、有效性和生產質量的嚴格科學標準後，已於11日晚間獲得FDA的緊急使用授權。另外，該疫苗已輸往其他國家，包括英國和加拿大，得到批准。

地方衛生局將確定誰先注射疫苗，但通常優先考慮長期護理機構中的醫務人員和居民。州衛生部門選擇至少七個地點存放疫苗。南加州的存放點包括Cedars-Sinai醫療中心、洛加大（UCLA）健康中心和聖地牙哥Rady兒童醫院。

醫院必須能夠在所需的極低溫度下儲存疫苗，溫度需在零下70攝氏度（約零下95華氏度）。預定接受疫苗的醫院官員表示，他們正在按照聯邦和地方衛生當局發布的指導方針，公平分配第一批疫苗。

戴維斯加大（UC Davis）健康中心成立工作小組，花了幾個星期的時間，根據員工的工作類型相關的感染風險，開發一種分層方法為員工接種疫苗。譬如在急診部門最優先的類別，包括保管人員、醫師、護士、急救人員和文員。衛生系統表示，準備每天為多達400名員工接種疫苗。

洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，洛縣最快將在14日收到第一批近8萬3000劑疫苗。縣公共衛生部門表示，首先被送往擁有超冷冰箱的九個設施，然後分發到83所急診醫院，並根據風險程度提供給醫護人員施打。

疫苗 加州 FDA

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