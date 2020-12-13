新冠疫苗何時輪到公眾打？專家評估回應了…

聯邦政府已緊急批准第一批新冠肺炎疫苗 ，然而要給普羅大眾施打，依照加州 及聯邦指導原則，仍需等待更多細節公布。

專家表示，疫苗要提供給不是非必要產業工作者或其他健康高風險人群，恐得等到明年春季，甚至夏季或秋季。第一批生產的疫苗，將提供給直接接觸新冠肺炎病毒的第一線醫護人員，和長期護理機構住民，與特定高風險人群。

洛杉磯時報整理加州分配疫苗的時程表。

第一輪：未來幾天

直接暴露病毒中的醫護人員，護理設施的住民和工作人員為第一輪施打對象。加州約240萬名醫護人員，而該州從輝瑞公司（Pfizer）運送的第一批疫苗，約32萬7000劑。

加州公共衛生廳醫療官員Robert Schechter日前對醫療諮詢小組說，最初的32萬7000劑疫苗可能會提供給醫院。「若美國食品藥物管理局（FDA）很快能對莫德納（Moderna）疫苗提供緊急授權，月底時加州很可望再收到200萬或更多劑量。」

洛縣 公共衛生局首席科學官員Paul Simon說，洛縣預估下周初收到8萬4000劑疫苗，從輝瑞運送到具有超冷凍設備的九個醫療機構，將疫苗保持在所需的攝氏負70度下。

他說，這些劑量將分發給83家急診醫院。若本月獲得Moderna疫苗緊急使用授權，洛縣將於21日收到約24萬至25萬劑瑞輝疫苗，以提供更多第一線醫護人員使用。

洛縣預估有24萬名急診醫院員工，3萬名急診醫護人員，7萬名長期護理醫護人員，療養院約3萬4000多人，長期護理設施約6萬4000多人。相關單位預估，每人需注射兩劑，共需87萬6000多劑。

隨著被分配更多劑量，洛縣將繼續擴大接種範圍，包括醫療機構，精神病院，社區衛生診所，和面臨較高新冠肺炎風險的衛生工作者，包括緊急醫療技術人員和社區衛生工作者。

2021年疫苗接種計畫

加州官員尚未確認除醫護人員之外其他重要行業的疫苗接種順序。貿易團體和工會正積極遊說為其執法，農業、肉類包裝、牙科、育兒、學校教育和其他部門員工等。Simon坦言「如何定義這些人員並不容易。」

部分縣領導，將監獄人員置於疫苗施打優先地位，也確保有色人種公平獲得疫苗等。

洛縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）建議該縣使用圖書館、診所和其他社區場所進行疫苗接種。縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）要求評估學校作為疫苗接種地點的可能性。