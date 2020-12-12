洋餐館不甩禁令 華人業者掙扎

面臨餐飲業寒冬，業者只能聽天由命，目前只能做外賣生意。（鹿強提供）

橙縣、洛杉磯縣新冠疫情 告急，按照州政府規定實施居家避疫禁止戶外餐區，但杭廷頓灘市（Huntington Beach）、曼哈坦灘市（Manhattan Beach）仍有洋餐館為生存，照樣維持戶外用餐，以身試法。對此華資餐館業者說法不一，有人認為不會冒風險，有人則認為如果可以，也願意以身試法。

在亞凱迪亞（Arcadia）和東區哈仙達岡（Hacienda Heights）都有分店的「上海灘」老闆鹿強表示，老實說他打心底感到矛盾，按照目前餐館面臨的困境，他也想以身試法學習干冒風險的洋餐館，尤其是若堅持提供戶外用餐且生意不錯，即便和政府對簿公堂，也願意這麼做。但華人 和老美情況不同，華人保守謹慎。疫情惡化之前的戶外用餐服務，還能帶動外賣生意。但現在疫情加劇，「華人怕的要死，都躲在家中不出門」，外賣生意雪上加霜，更不用談開闢戶外用餐。因此即便他想嘗試違法開放戶外用餐，也不見得有華人光顧，以身試法只能僅限於心中想想。

同時，他認為杭廷頓灘市因位於橙縣，民眾理念偏向於共和黨 ，共和黨一般傾向於不戴口罩和自我免疫方式，因此當地餐館違法開放戶外用餐，民眾仍會支持，應該還會有不錯的生意，業者有民意支持，自然敢鋌而走險。

鹿強對目前只能做外賣生意，餐飲業面臨寒冬，頗感無奈。提及洛杉磯縣政委員會當時舉行是否禁止戶外用餐的聽證會時，他還上線參加，近兩小時的民眾發言時間，有95%民眾和業者希望不要禁止戶外用餐，但最終縣委會還是投票通過禁止戶外用餐，結果仍不盡人意。目前他餐館的外賣生意很一般，只能維持基本開銷，連房租都賺不回來，他的兩家店面已經欠了20萬元房租，如今剛申請的補助還未得到回應，他也不知該何去何從。

在爾灣（Irvine）經營中餐館「湘味館」的老闆美紅表示，她理解餐飲業維持生存不易，但就她來說，她可不想冒風險開闢戶外用餐，因為這對客人不負責。目前疫情如此嚴重，如果一個人感染，可能會導致一大群人都被感染，考慮到客人和員工生命安全，她更不敢冒險，因為「感染病毒不是生意問題，而是生命問題」。

美紅表示，除非今天不想再繼續做餐飲業，如果還要繼續做餐飲業，她絕對不會以身試法。坦言這段時間心情很複雜，疫情反反覆覆，導致心情起伏很大，主要是疫情熬得太久了，根本看不到盡頭。剛開始她以為疫情過一、兩個月就會過去，可是沒想到等到的不是疫情結束，而是政策和衛生指令每隔一段時間就變動，作為業者感到很疲憊，也很糾結。

她說，原本店裡還有麵點廚師，但最近疫情加劇，廚師家人希望他能停工，因此廚師也回家休息了！「疫情這樣下去，員工只會有越來越少」。提及生意下降70%，而光靠目前30%的生意根本維持不了成本運營。現在主要做外賣，還增加了老美外賣平台，擴大受眾面。