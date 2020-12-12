洋人餐廳不服從理直氣壯？律師：居家避疫令不具法律效力

南加州新冠疫情 形勢嚴峻，州政府下達區域居家避疫 令，餐飲業只能提供外賣，戶外用餐區關閉。但仍有洋餐廳公然違反州府命令繼續提供戶外用餐，此舉是否會受到法律處罰？律師表示，州府的該項命令準確來說只是建議，加上地方警察 機構表示不會強制執行，因此「居家避疫令」不具備法律效力。

洛縣警局和橙縣警局皆表示，執行「居家避疫令」以教育為主，警察執法的對象主要是犯罪案件。華人律師劉龍珠表示，居家令不是法律或強制性命令，更像是建議或指導方針（guideline），沒有執法人員落實也算不上是法令。

他認為，有些洋餐廳業者可能會「以身試法」，冒險可能會增加生意，但華人業者還是多認為安全第一，部分業者不敢營業。洋人業者趁機多做買賣，因為疫情之下還是要吃飯，其中很多人依賴外食，市場仍有需求。

劉龍珠還認為，從執行面來說也不現實。警察的職責是維護社區治安，處理犯罪案件，而不是抓餐廳老闆或是違反居家令在外面吃飯的客人。另一方面居家令頗為「詭異」，假若真的執法，應該處罰業者還是客人？事實上也是執行不了。他認為目前這樣的情況會讓餐飲業重新洗牌，很多餐館損失慘重，但是很多快餐生意及以外賣為主的餐廳生意可能會更好。

如果警察不執法，衛生局會不會來執法？劉龍珠認為，衛生局主要檢查餐廳是否符合衛生規範，假如餐館因為違反居家令而被吊銷衛生執照，在法律上說不通。

律師蔡玟慧表示，目前還沒有聽說餐飲業者，因為違反居家令而遭遇刑法處罰。從健康安全來說，政府的命令難以被挑戰。但也有人認為，疫情其實沒那麼嚴重，不論市政府、縣政府或州政府的規定，執法單位還沒有上升到強制執法的等級。而且，把違規的人們送入監獄，於情於理也說不通。

蔡玟慧表示，她並非鼓勵民眾挑戰政府規定，站在健康角度來說，無視居家避疫令的餐飲業者的確很冒險。但對很多業者來說需要生存，尤其是個體經營戶（Mom-and-pop shops）也無法馬上改行。前段時間允許戶外用餐，業者購買很多戶外設施，如今無法繼續，這筆錢等同於打了水漂，餐飲業者和員工都會受到影響，其背後影響到多個家庭。不過蔡玟慧建議餐飲業者，可以透過餐飲業協會等行業團體代表他們發聲，將訴求傳達給政府或立法者，找到控制疫情和扶持商家生意的平衡點。