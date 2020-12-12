洛縣確診創下單日新增紀錄

洛縣衛生官員呼籲民眾儘可能待在家中，注意個人衛生防護。（記者王全秀子／攝影）

洛杉磯 縣新冠肺炎 確診人數在本周連續兩次創下單日新增紀錄。11日新增1萬3815個病例，再次突破日前創下的1萬2819例紀錄。洛縣 兩周前平均每天新增4200例，但本周平均每天新增1萬200例，截至目前洛縣累計病例已經超過50萬例。

洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前正處於未知階段（uncharted territory），超出預期的每日新增和住院數量。洛縣重症監護病房的空床率持續下降，如果無法阻止激增的勢頭，洛縣可能會遭遇前所未有的痛苦和死亡，因此她再次呼籲洛縣居民儘可能待在家中。

根據最新數據，目前洛縣有3850位新冠肺炎患者入院治療，其中有856人住入重症病房（ICU）。自感恩節以來，洛縣新冠病毒患者的住院人數增加了一倍，比較一個月前已增加了三倍。

官員們擔心，由於感恩節假期人們相互接觸很多，被新冠病毒傳染的情況還會進一步惡化，但仍希望新的居家避疫令能有所效果。但是真要看到明顯效果，可能還需要數周時間。

費若表示，人們為過去所做的事情付出了很高代價，但他們看到的並非住院和死亡人數大幅增加這麼簡單，而是有關數字將造成多麼嚴重的成果。

如果保持同樣的比例，那麼從現在開始，最近平均每天有1萬200例新感染病例，將在兩周後引發再一次新高，可能會有7300名患者入院治療，其中有近1700人重症監護。而費若指出，洛縣醫院中大約只有2100張重症病床，醫療系統將面臨更大的危機。