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洛縣日增確診、住院數 創新高

記者鄭敖天／洛杉磯報導

根據洛杉磯縣公共衛生局（LA county Department of Public Health）12月10日公布的數據，當日洛縣共新增新冠確診病例1萬2819例，住院人數達3433人，兩項數據再次打破疫情爆發以來的最高紀錄。同時，當天新增新冠死亡病例74例，較12月9日減少一例。

在10日的新聞發布會上，洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，目前洛縣新冠疫情惡化與感恩節假期間民眾的行為有關。由於許多人不遵守疫情期間的公共衛生規定，洛縣目前正在面臨更高的疫情風險。呼籲洛杉磯民眾回歸2020年春季時對新冠疫情的重視程度，強調遵守公共衛生規定，是減緩新冠傳播和降低死亡數字的最好方式。

與此同時，洛縣正開展對新冠疫苗接種的準備工作，在聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准疫苗上市後，能以最快速度進行疫苗的大規模接種工作。洛縣公共衛生局表示，預計下周會收到第一批大約8萬3000劑新冠疫苗。12月結束前，可能還會收到另兩批新冠疫苗。之後疫苗將被分發到洛縣的83所醫院，分發標準是基於各醫院醫護人員面臨的感染風險而定。

除在一線參加抗疫的醫護人員外，疫苗還會被有限分發給疫情期間工作的必要員工（Essential Workers）和感染高風險人群。由於疫苗數量有限，可能直到2021年春夏之際才可以對洛縣民眾廣泛接種。

洛縣 疫苗 疫情

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