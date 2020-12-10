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洛縣曼哈坦灘業者 變相開放室外區

編譯組／綜合報導 
曼哈坦灘(Manhattan Beach)市打算開放民眾使用戶外用餐區「休息」或「進食」，因此等於變相開放室外用餐。 (曼哈坦灘市府網站)
曼哈坦灘(Manhattan Beach)市打算開放民眾使用戶外用餐區「休息」或「進食」，因此等於變相開放室外用餐。 (曼哈坦灘市府網站)

雖然洛杉磯縣下令禁止餐廳戶外供餐，但曼哈坦灘(Manhattan Beach)市卻打算「繞個彎」，雖然當地餐廳仍然不得「直接」供餐給消費者，但是因為該市開放民眾使用戶外用餐區「休息」或「進食」，因此等於變相開放室外用餐。 

曼哈坦灘市府經理Bruce Monroe上周表示，基於鼓勵南灣地區（South Bay）的消費，因此原先由餐廳設置的戶外用餐與零售區，現在都將開放給民眾使用。 

洛杉磯縣公衛局對此尚未回應，但是曼哈坦灘市政資深分析師George Gabriel 表示，縣府確實派員訪視店家，並通知市府相關規定。縣府的規定是，直到12月底都禁止餐廳、酒坊的室外供餐。 

曼哈坦灘市在開放民眾使用戶外空間的同時，仍然按照縣府規定要求防疫措施，包括面部遮罩、社交距離、不同家戶間的聚會，以及在室外用餐區飲酒。餐廳不能直接提供餐點給顧客，只能外帶或外送。同時，晚間10時至隔天7時30分之間仍將執行縣府的宵禁令。 

曼哈坦灘市議會上周要求專責委員會，檢討疫情下維持商業運作的可行方案，委員會則在2日要求市府官員執行。市長哈德利（Suzanne Hadley）之後表示，地方店家都在努力度過難關，市府只是提出安全的雙贏解決方案。 

洛杉磯 社交距離 宵禁

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