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不甩禁令 橙縣餐館就是要戶外營業

編譯組／綜合報導 

加州州長紐森雖然宣布新的避疫令，但橙縣的杭廷頓灘恐怕再度成為焦點。除了以鼓勵客人「不戴口罩」聞名的Basilico's餐廳之外，部分店家也打算嘗試一下，試著在禁令下繼續維持開門營業。 

例子之一，擁有Capone's Italian Cucina與Black Trumpet Bistro兩家店的老闆法瑞歐（Dino Ferraro）就說，他打算做個「實驗」（experimenting）一下，看看繼續開門會怎樣。不過他強調，戶外用餐為主，室內用餐的少數幾桌必須相隔12呎。 

法瑞歐告訴洛杉磯時報，不開門做生意，他實在活不下去。單是11月，他花了幾千元為兩家店徹底消毒了好幾次，「符合規定的，我們能做的都做了」。但新的禁令又來了，他欠繳的租金已高達10萬元。 

加州新的禁令，其中一項是針對餐廳室外用餐，原因是加州各地的加護病房(ICU)都已經快爆滿了。公衛官員擔心，剛過去的感恩節，還會讓新增與住院人數持續增加。 

但戶外用餐是餐廳在疫情之下，還能維持生活的唯一方法，所以法瑞歐與其他店家打算「另謀生路」，讓生意繼續做下去。法瑞歐除了加大防疫間隔、提供客人免費口罩，還停掉中餐時段，只開放晚餐。 

法瑞歐說，他和家人並不是打算否認病毒存在，但大家都要生活，而且他們也擔心身體不好的人，那些人確實應該在家。只是兩家店共有58名雇員，背後有58個家庭要生活，「我怎能說裁員就裁員」。 

新禁令7日生效後，杭廷頓灘人潮明顯比前一天少，但「名店」Basilico's還是人來人往，除了顧客開車來拿外帶餐點，還有人進店用餐，包括九個大人與小孩的一群客人。 

Basilico's的員工說，他們模仿電影「教父」的特製T恤快賣完了，印著「Leave the mask, take the cannoli」的T恤要價25元。三名女性帶著自家的狗前來店裡詢問，T恤還有多少存貨。她們說，如果其他店家跟Basilico's一樣勇敢，經濟自然會好轉，但是官員就是不希望任內死人，但加州人今年已經受夠了疫情，不能一直待家裡因為無事可做。 

洛時指出，目前還不清楚加州或橙縣官員如何處理違規營業的店家。但橙縣警察局長已經表示，遵不遵守避疫令屬於個人權利，不在執法範圍內，因此不會因為不戴口罩、室外聚會或違反居家令而派出員警。 

部分橙縣的有力人士則說，他們希望州長允許變通空間，不要將橙縣和疫情嚴重的洛杉磯縣混為一談。同樣的，聖路易奧比斯波、聖塔芭芭拉、范杜拉縣也希望加州讓他們獨立劃歸到中岸醫療區（Central Coast），不必跟南加醫療區的其他各縣一樣受限。 

加州 橙縣 疫情

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