不甩禁令 橙縣餐館就是要戶外營業

加州 州長紐森雖然宣布新的避疫令,但橙縣 的杭廷頓灘恐怕再度成為焦點。除了以鼓勵客人「不戴口罩」聞名的Basilico's餐廳之外,部分店家也打算嘗試一下,試著在禁令下繼續維持開門營業。

例子之一,擁有Capone's Italian Cucina與Black Trumpet Bistro兩家店的老闆法瑞歐(Dino Ferraro)就說,他打算做個「實驗」(experimenting)一下,看看繼續開門會怎樣。不過他強調,戶外用餐為主,室內用餐的少數幾桌必須相隔12呎。

法瑞歐告訴洛杉磯時報,不開門做生意,他實在活不下去。單是11月,他花了幾千元為兩家店徹底消毒了好幾次,「符合規定的,我們能做的都做了」。但新的禁令又來了,他欠繳的租金已高達10萬元。

加州新的禁令,其中一項是針對餐廳室外用餐,原因是加州各地的加護病房(ICU)都已經快爆滿了。公衛官員擔心,剛過去的感恩節,還會讓新增與住院人數持續增加。

但戶外用餐是餐廳在疫情 之下,還能維持生活的唯一方法,所以法瑞歐與其他店家打算「另謀生路」,讓生意繼續做下去。法瑞歐除了加大防疫間隔、提供客人免費口罩,還停掉中餐時段,只開放晚餐。

法瑞歐說,他和家人並不是打算否認病毒存在,但大家都要生活,而且他們也擔心身體不好的人,那些人確實應該在家。只是兩家店共有58名雇員,背後有58個家庭要生活,「我怎能說裁員就裁員」。

新禁令7日生效後,杭廷頓灘人潮明顯比前一天少,但「名店」Basilico's還是人來人往,除了顧客開車來拿外帶餐點,還有人進店用餐,包括九個大人與小孩的一群客人。

Basilico's的員工說,他們模仿電影「教父」的特製T恤快賣完了,印著「Leave the mask, take the cannoli」的T恤要價25元。三名女性帶著自家的狗前來店裡詢問,T恤還有多少存貨。她們說,如果其他店家跟Basilico's一樣勇敢,經濟自然會好轉,但是官員就是不希望任內死人,但加州人今年已經受夠了疫情,不能一直待家裡因為無事可做。

洛時指出,目前還不清楚加州或橙縣官員如何處理違規營業的店家。但橙縣警察局長已經表示,遵不遵守避疫令屬於個人權利,不在執法範圍內,因此不會因為不戴口罩、室外聚會或違反居家令而派出員警。

部分橙縣的有力人士則說,他們希望州長允許變通空間,不要將橙縣和疫情嚴重的洛杉磯縣混為一談。同樣的,聖路易奧比斯波、聖塔芭芭拉、范杜拉縣也希望加州讓他們獨立劃歸到中岸醫療區(Central Coast),不必跟南加醫療區的其他各縣一樣受限。