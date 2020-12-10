預測：美國將迎來咆哮式經濟增長

美國將迎來咆哮式經濟增長。圖為發布預測的洛杉磯加大校園。（本報檔案照）

洛杉磯加大 （UCLA）9日新出爐的2021年經濟預測振奮人心，其中提到美國 民眾再經歷幾個月的經濟蕭條，就會重演「20年代」的「咆哮式」經濟復甦榮景。

洛杉磯時報報導，洛杉磯加大經濟學家對美國未來經濟發展保持樂觀，將經歷「疫情 籠罩下的冬季和因疫苗經濟復甦的春季」，接著將迎來長達幾年的經濟復甦。這項由洛杉磯加大安德森管理學院發布的預測中說到，「美國經濟將迅速增長，但在此之前民眾仍需經歷一段困苦。」「接下來的幾個月將令人絕望，新冠確診數保持上升，抗疫政策衝擊經濟，以及彈盡糧絕的社會補助。」

這份預測是建立在大部分美國人在夏季以前接種疫苗的基礎之上。預計美國國內生產毛額（GDP）將從目前的季1.2%上升至明年第一季度的1.8%。到了明年第二季度，將會有6%的增長。接著以平均每季約3%的經濟成長直至2023年。

這份預測的撰稿人之一、高級經濟學專家Leo Feler說，「隨疫苗普及和民眾壓抑已久的消費需求，接下來的幾年將是咆哮式增長，經濟加速發展，恢復到以前的增長水平。」「我們可以預見在服務消費領域和房市的加持下，經濟將迅速增長。」

這份預測還提到，加州的經濟發展將與美國同步，加州10月失業率為9.3%，比全美的6.9%失業率高很多。這可能與國際旅遊業務重創，以及疫情中更嚴格的商業行為限制有關。

這項預測的作者、經濟學家Jerry Nickelsburg和Leila Bengali也寫到，「一旦限制令取消，疫情過去，加州的經濟增長也將比全美快。」屆時，加州失業率將從今年最後一季度的8.9%，下降至明年的6.9%；到了2022年，失業率將進一步下降至5.2%；2023年下降為4.4%。但這仍比今年2月疫情爆發前的3.9%要高。

預測指出，非農業類工作崗位（Nonfarm payroll）今年將下降6.8%，接著明年科技行業，住宅建造業和物流業，將帶動就業增長3.6%；2022、2023年分別增長3.8%，2.5%。此外，遭受重創，慘丟137萬崗位的旅遊娛樂行業，直到2023年底前，恐怕都將比2020年1月高峰時期少20%的崗位。主因遊客出行更加謹慎，並且不少人在疫情期間收入減少。

Nickelsburg和Bengali預測，這意味著疫情後，加州將有約20萬低收入群體有長達30個月沒有工作。

預測同時提及，全國性的總結性數字並不能反映疫情給民眾造成的經濟刺痛。目前有2050萬名美國人接受著某種形式的失業救濟，12%的民眾「有時」或「常常」食物不足，約有三分之一美國人在疫情中「某種程度」或「十分困難」地支付日常開銷。