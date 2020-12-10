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經營酒莊核心理念「家庭氛圍」 獲華人酒客認同

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
古法博（左）與經理茱蒂．小山（右）和甘淑梅（中）合影。（記者鄭敖天╱攝影）
古法博（左）與經理茱蒂．小山（右）和甘淑梅（中）合影。（記者鄭敖天╱攝影）

甜水酒莊(Agua Dulce）莊主古法博（Barry I. Goldfarb）在紅酒行業已超過30年。在紅酒投資上慧眼獨具，在南加擁有三家酒莊，位於洛杉磯縣的甜水酒莊便是其中之一。雖然已經年過70，古法博依然高大硬朗，思維敏捷，溫和的藍色雙眼透露著長者的慈藹，但又極具年輕感的幽默活潑。

古法博說，他年輕時便立志成為縱橫商場的企業家。在之後的幾十年裡，他利用知識和智慧在工業器材領域成就了一番事業。也正是在這過程中，他發覺對釀酒事業的熱愛。於是在中年時賣掉自創的工業器材公司，專心投入新的紅酒釀造事業。

古法博說，紅酒業最吸引他的便是「栽培」（Cultivate）過程。作為橫貫整個人類史的佳釀，葡萄酒的製作和釀造都必須從對土地的了解開始。一杯葡萄酒從一粒葡萄種子升華為人們杯中佳釀的過程背後，是無數專業人員的精誠合作。從土壤氣候的選擇，葡萄種子的培育，再到對葡萄的採摘篩選與釀造，每一個細微環節上的努力，都是為了創造出風味最豐富迷人的美酒。而這種帶有藝術感的精雕細琢，也正是他認為紅酒釀造最迷人之處。

古法博說，他經營酒莊的核心理念便是「家庭」（Family）。這種溫和的「家庭氛圍」，既存在於酒莊團隊之間，也存在於酒客與紅酒之間。認為紅酒和人之間不應該存在太遠的心理距離。在他看來，紅酒的優雅並不是拒人於千里之外，而是一種溫和親近的優雅。這也是為什麼他選擇在酒莊塑造出輕鬆活潑氣氛，讓每一位酒客都可以在加州明媚陽光下，輕鬆自在的享用美酒。

在紅酒生意經上，他也有一套自己的體系。在他購得甜水酒莊的十餘年裡，甜水酒莊不僅積累了超過3500人的品酒俱樂部的忠實會員，還與阿拉斯加航空（Alaska Airline）簽訂協議，每年為其航班提供大量高質葡萄酒。同時，甜水酒莊的佳釀也出口到亞洲，獲得許多華人酒客認可。

但因年過70歲，不諱言正在考慮退休以頤養天年，因此他決定將正值上升期的甜水酒莊割愛出售。希望有意抓住這項機會的讀者，可聯繫地產經紀甘淑梅了解詳情。

甜水酒莊莊主古法博（Barry GoldFarb）。（記者鄭敖天╱攝影）
甜水酒莊莊主古法博（Barry GoldFarb）。（記者鄭敖天╱攝影）

加州 投資 退休

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