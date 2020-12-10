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甜水酒莊佳釀有特色 獲獎實至名歸

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
38--甜水酒莊最為驕傲的佳釀，從左到右分別為2019年霞多奈，2019年干玫瑰紅，2019年甜玫瑰紅，2010年梅洛，2016年赤霞珠，2013年仙粉黛，2015年西拉，2016年赤霞珠和2013年波特酒。（記者鄭敖天╱攝影）
38--甜水酒莊最為驕傲的佳釀，從左到右分別為2019年霞多奈，2019年干玫瑰紅，2019年甜玫瑰紅，2010年梅洛，2016年赤霞珠，2013年仙粉黛，2015年西拉，2016年赤霞珠和2013年波特酒。（記者鄭敖天╱攝影）

「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。」華人與葡萄酒的情緣，可以一路追溯到盛唐的邊塞詩歌中。數日前借洛杉磯縣允許葡萄酒莊重開之機，本報記者拜訪洛縣最大的葡萄酒莊：甜水酒莊（Agua Dulce Winery）。在品嘗佳釀的同時，也探訪了這座歷史悠久的酒莊背後的故事。

甜水酒莊外景。（記者鄭敖天╱攝影）
甜水酒莊外景。（記者鄭敖天╱攝影）

從洛杉磯市區向北開車45分鐘，便可以抵達坐落於南加聖塔克利塔（Santa Clarita）中的甜水酒莊。該酒莊英文名Agua Dulce意為「如糖一般甘甜的水」。史傳一個西班牙探險隊在探索美洲內陸時，水袋破裂，導致全隊處於脫水邊緣。正在全隊瀕臨覆滅之時，此地一泉眼突然噴出甘美清泉，救了全隊性命，也因此獲「甜水」之名。而建立在這座清泉之上的甜水酒莊，也成為了洛縣最負盛名的酒莊之一。

甜水酒莊之前舉行的馬術活動。（甜水酒莊提供）
甜水酒莊之前舉行的馬術活動。（甜水酒莊提供）

酒莊經理茱蒂．小山（Judy Koyama）指出，甜水酒莊占地約90英畝，是洛縣規模最大的葡萄酒莊。得益於當地優質水源和充足日照，出產的釀酒葡萄往往糖分很高，賦予了葡萄酒充滿層次感的風味。

茱蒂．小山表示，目前甜水酒莊共種植六種釀酒葡萄，既有來自法國的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄、梅洛（Merlot)葡萄，和夏多內（Chardonnay）葡萄，也有來自義大利的西拉（Syrah）葡萄，還有加州本地特色的仙粉黛（Zinfandel）。豐富的葡萄品種，優越的種植環境和舒適的品酒環境，使甜水酒莊獲得來自世界各地的品酒者青睞。目前該酒莊的品酒俱樂部有約3550名會員。即使在疫情期間，每周前來訂購佳釀的酒客，依然絡繹不絕。

甜水酒莊的品酒室。（記者鄭敖天╱攝影）
甜水酒莊的品酒室。（記者鄭敖天╱攝影）

在品酒會上，酒莊莊主古法博（Barry I. Goldfarb）和茱蒂．小山拿出了酒莊最引以為豪的獲獎2014年赤霞珠，2018年西拉和2013年的波特酒等，多種在加州和美國獲獎的佳釀供酒客品嘗。品酒室大廳裡掛放義大利西西里人製酒的幽默畫，與空氣中瀰漫著的令人回味無窮的酒香相應成趣，為品酒活動增添活潑氣氛。

甜水酒莊打包完成酒客們訂購的葡萄酒。。（記者鄭敖天╱攝影）
甜水酒莊打包完成酒客們訂購的葡萄酒。。（記者鄭敖天╱攝影）

在品酒過程中，記者感受到甜水酒莊的葡萄酒優異的質量。其推出的2014年赤霞珠，初入口時有黑醋栗式的果實香味，而回味時又有陳年赤霞珠才有的雪松氣息。其出產的2018年西拉紅酒的風味，則帶有一種厚重的葡萄果香，和沁人心脾的薄荷味。莊主最後呈上的2013年波特酒（Port Wine）則帶著一股活潑又溫和的甜度，非常適合作為餐後用酒。

甜水酒莊之前舉行的婚禮。（甜水酒莊提供）
甜水酒莊之前舉行的婚禮。（甜水酒莊提供）

莊主古法博告訴記者，作為紅酒愛好者，他希望自己的酒莊中酒客和佳釀之間能維持一種親近感。這也是為什麼他把「閤家歡」作為酒莊核心營業準則之一。除了品酒之外，他還時常在酒莊為酒客舉行冰淇淋節，馬術活動和龍蝦美食節。更有許多酒客因喜歡酒莊溫馨放鬆的氣氛選擇在這裡舉行婚禮。在甜水酒莊，葡萄酒不再單單是一種市場規畫出的身分象徵，而是回歸了它的本質：作為一種為人們帶來歡樂和享受的佳釀。

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