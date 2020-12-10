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葡萄佳釀 釀造有方 齒頰留香

記者鄭敖天╱報導
洛杉磯縣甜水酒莊的工人正在採摘成熟的夏多內（Chardonnay）葡萄。（記者鄭敖天╱攝影）
洛杉磯縣甜水酒莊的工人正在採摘成熟的夏多內（Chardonnay）葡萄。（記者鄭敖天╱攝影）

作為有數千年歷史的佳釀，葡萄酒的種類除了取決於其是通過哪種葡萄釀造外，也和葡萄酒的釀造方式有關。以下簡介甜水酒莊一文出現的葡萄酒種類。

●赤霞珠（Cabernet Sauvignon，音譯為卡本內蘇維翁）

赤霞珠原產法國波爾多（Bordeaux），是世界上歷史最悠久，種植範圍最廣泛的釀酒葡萄，被譽為「紅酒之王」。赤霞珠的釀造以陳釀為主，因此入桶率很高。成熟的赤霞珠有濃重果香，而陳釀的赤霞珠會有香草、蘑菇和雪松的豐富回味。

●夏多內（Chardonnay）

如果說赤霞珠是「紅酒之王」，那麼夏多內就是「白葡萄酒之王」。夏多內原產法國勃艮第（Bourgogne)，後於20世紀30年代被引入加州。夏多內的釀造用途廣泛，既可以用來釀造白葡萄酒，也可以用來釀造香檳酒。其往往帶有檸檬和芒果式的果香，入桶後還會有杏仁、香草和蜂蜜的香氣。

●梅洛（Merlot)

梅洛起源於法國波爾多，是法國最為廣泛種植的釀酒葡萄。相較赤霞珠，其風味更為柔和，果香更加濃郁。單品種梅洛釀的葡萄酒通常有非常柔和的口感，並帶有桑葚和草莓的氣息。多數梅洛葡萄酒為新鮮型葡萄酒，不適合陳釀。

●西拉（Syrah）

西拉葡萄原產中東，並大量在義大利和其它地中海國家種植。西拉葡萄酒一般色澤深，帶有非常厚重近乎果醬式的果香，並帶有明顯甜味。新鮮的西拉葡萄酒還會有甜椒和薄荷的回味。

●仙粉黛（Zinfandel）

仙粉黛雖然原產在歐洲，但卻是目前加州最有代表性的葡萄品種。其口味濃郁，帶有明顯的香料味和橡木味。果香則不突出。同梅洛一樣，仙粉黛釀造的葡萄酒，也是在新鮮時口味最佳。陳釀的仙粉黛比例較小。

●波特酒（Port Wine）

波特酒源自西班牙，其獨特釀造方式為在葡萄發酵的中途，向桶內添加中性的葡萄烈酒，以加強其酒精濃度和甜味。波特酒可以使用許多不同的葡萄種類釀造，口感通常豐富甜美，通常在餐後作為甜點酒使用，並可以有效助眠。

洛杉磯縣甜水酒莊內的釀酒工廠。（記者鄭敖天╱攝影）
洛杉磯縣甜水酒莊內的釀酒工廠。（記者鄭敖天╱攝影）

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