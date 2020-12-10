加州單日219死 疫情高峰前兆
加州死於新冠感染的8日病患總數創下新高，加上確診人數增加、住院病患激增，在在顯示疫情反撲速度超過以往。
洛杉磯時報指出，8日的死亡人數為219名，超過7月31日的214名，而且很可能是新一波高峰的前兆。
上周之前，加州只有四天的死亡人數超過200名；但是過去五天之內，已有兩度超過200人。
每周平均死亡率，上周是平均每天135人死亡，也遠超過之前夏季的紀錄。
另根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）發布的數據，12月9日洛縣共新增新冠確診病例9243例，新增新冠死亡病例75例，兩項數據較12月8日都明顯上升。同時洛縣新冠住院病人也上升至3299名，其中23%的病人在重症監護室（ICU）中。
洛縣公衛局強調，為了拯救生命和幫助不堪重負的醫療系統，洛杉磯縣疫情惡化趨勢必需停止。自11月9日以來，洛縣平均每日新增新冠死亡病例，從平均每日12人上升至43人，升幅為258%。而從11月初以來，洛縣平均每日新冠確診率也從3.5%陡升至9%。再次呼籲市民遵守防疫政策，戴好口罩並保持社交距離。
洛縣公衛局局長費若表示，洛縣可能要面對自疫情爆發以來最危險的時刻。在談到洛縣新冠死者已經逾8000人時，一向冷靜的費若也忍不住哽咽。費若懇求洛縣居民遵守居家避疫令，以減緩新冠病毒在洛縣傳播。
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