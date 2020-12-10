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加州單日219死 疫情高峰前兆

編譯組、記者鄭敖天／綜合報導 
在洛縣9日新冠疫情最新情況的記者會上，一向冷靜的洛縣衛生局長費若在談到洛縣不斷上升的新冠死亡人數時，也不禁哽咽。（發布會視頻截圖）
在洛縣9日新冠疫情最新情況的記者會上，一向冷靜的洛縣衛生局長費若在談到洛縣不斷上升的新冠死亡人數時，也不禁哽咽。（發布會視頻截圖）

加州死於新冠感染的8日病患總數創下新高，加上確診人數增加、住院病患激增，在在顯示疫情反撲速度超過以往。 

洛杉磯時報指出，8日的死亡人數為219名，超過7月31日的214名，而且很可能是新一波高峰的前兆。 

上周之前，加州只有四天的死亡人數超過200名；但是過去五天之內，已有兩度超過200人。 

每周平均死亡率，上周是平均每天135人死亡，也遠超過之前夏季的紀錄。 

另根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）發布的數據，12月9日洛縣共新增新冠確診病例9243例，新增新冠死亡病例75例，兩項數據較12月8日都明顯上升。同時洛縣新冠住院病人也上升至3299名，其中23%的病人在重症監護室（ICU）中。

洛縣公衛局強調，為了拯救生命和幫助不堪重負的醫療系統，洛杉磯縣疫情惡化趨勢必需停止。自11月9日以來，洛縣平均每日新增新冠死亡病例，從平均每日12人上升至43人，升幅為258%。而從11月初以來，洛縣平均每日新冠確診率也從3.5%陡升至9%。再次呼籲市民遵守防疫政策，戴好口罩並保持社交距離。

洛縣公衛局局長費若表示，洛縣可能要面對自疫情爆發以來最危險的時刻。在談到洛縣新冠死者已經逾8000人時，一向冷靜的費若也忍不住哽咽。費若懇求洛縣居民遵守居家避疫令，以減緩新冠病毒在洛縣傳播。

加州死於新冠感染的8日病患總數創下新高。圖為洛杉磯居民排隊接受篩檢。（Getty...
加州死於新冠感染的8日病患總數創下新高。圖為洛杉磯居民排隊接受篩檢。（Getty Images）

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