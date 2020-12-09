居家避疫戶外用餐喊停 橙縣餐飲業闢團購拚外賣

眉州東坡爾灣店為應對更嚴格的衛生指令，停止戶外用餐後增加團購和加強外賣服務。（Jay提供）

南加 多縣新冠疫情 不容樂觀，新增病例再創新高，病床率偏低，醫療系統可能面臨癱瘓。橙縣 從6日午夜開始執行州政府區域居家避疫令，餐廳只能提供外賣服務，美容美髮行業生意喊停，業者有苦難言；餐飲業只能開闢新的團購業務，大力發展外賣和外送服務，戶外用餐區的設備則成了擺設。

橙縣11月中旬疫情就從紅色降級為最嚴重的紫色等級，當時已經規定餐廳不得開放堂吃，但可以提供戶外用餐，餐飲業雖受到一定影響，但業者仍咬牙苦撐。沒想到不到一個月時間，連戶外用餐都被喊停。爾灣市（Irvine）中餐館「眉州東坡」經理Jay表示，反正每一、兩個月，政策就要變一次，他也不知道該說什麼好了，言下之意讓人感到無奈。

南加冬天夜晚溫差較大，之前業者為了生存，花心思在戶外用餐的環境上，增添帳篷、桌椅、防護欄、戶外燈、暖爐等設備。如今戶外用餐也被喊停，業者添置的物品只有閒置一旁，無疑是花了冤枉錢，也為在疫情期間掙扎的餐飲業者再次雪上加霜。

同時疫情和政策反覆無常，對業者和員工的負面情緒和影響也很大。

Jay表示，從橙縣實施州政府區域居家避疫令的第一天起，餐廳就停止戶外用餐。政策每改變一次，他都要著手安排新的運營方案，目前增加團購業務以及加強外賣。員工方面，尤其在餐廳用餐完全停止後，人員也減少。

另一位在橙縣從業的華資餐飲業者劉先生表示，儘管之前橙縣允許戶外用餐，紅色等級時還允許堂吃，但他沒有開放餐廳用餐，因為就怕一切準備就緒時政府突然喊停。加上華人比較謹慎，無論是用餐的客人還是員工，都不希望感染，因此疫情期間他主打外送和團購服務。

對最新的居家令，在橙縣經營理髮店的業者也大吐苦水，提及工作室所在物業有嚴格規定，只有預約客人才能進入。工作室空間有限，因此同一時間只接待一位客人，「都已經這樣了，現在疫情變嚴重，生意也無法繼續」，坦言相當苦惱。因為停業就意味著失去經濟來源，但仍要支付工作室房租等開銷。工作室規模小還能苦撐，但如果店面大業者很難維持經營，肯定是入不敷出。

這位不願透露名字的業者表示，疫情期間很多人在家避疫，自己就把頭髮剪了。像是燙髮染髮的業務也少了很多，同時因疫情很多人待在家，外出機會減少，許多女性客人就不那麼注重打扮，美髮業生意流失。然而在爾灣這種租金高的地段，業者很難苦撐下去。