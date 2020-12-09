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加州單日染疫15天翻倍 洛縣住院數破三千

記者鄭敖天/洛杉磯報導
正在介紹加州疫情的加州衛生服務局（California Health and Human Services）局長加利（Mark Ghaly）。（記者截圖）
正在介紹加州疫情的加州衛生服務局（California Health and Human Services）局長加利（Mark Ghaly）。（記者截圖）

加州與洛杉磯縣新冠疫情8日呈持續惡化趨勢。根據洛縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health），8日洛縣新冠住院人數3113人，首次突破3000人大關。同日新增新冠確診病人8547人，新增死亡病例64例，兩項數據較12月7日皆明顯上升。

在加州層面，8日新增新冠確診病例2萬3272例，較15天前上升近一倍。同時，加州新增新冠死亡病例112例，14天內平均新冠檢測確診率也從5.6%上升至8.7%。考慮到數據延後問題，加州衛生服務局（California Health and Human Services）局長加利（Mark Ghaly）預測9日的新冠數據會較8日顯著上升。

在談到加州近日出台的居家避疫令時，加利表示，由於目前新冠病毒已經在加州廣泛傳播，因此幾乎所有非必要活動都會導致更高的傳染風險。目前加州啟動居家避疫令的決定，很大程度上是基於加州以及其它地區啟動居家避疫令時的經驗。根據之前在比利時和英國的經驗，三至四周的居家避疫令，可以大幅度降低新冠檢測確診率和傳染率，從而允許衛生部門在疫苗量產前更好的控制住新冠疫情。

對於居家避疫令期間加州人的日常生活，加利表示加州人依然可以進行一切必要活動，包括購買生活必需品，看醫生，接種流感疫苗，以及參加室外的宗教活動。為了保證加州人的身心健康，加利也鼓勵居民和同居一屋的親朋在公園，海灘等開闊地帶，參與室外運動，並通過網絡與親愛之人保持聯繫。但同時強調居家避疫令期間，外出旅行和多人聚會都會受到嚴格管制，並要求居民盡量減少不必要的外出和造訪。

加利也建議民眾對外出活動進行風險評估。由於疫情惡化，很多在一個月前相對安全的活動在今天，都可能造成嚴重的傳染風險。加利提出會影響外出感染風險的因素包括：外出時間越長，接觸的人越多，感染新冠的風險就越高。同時在公共場所大聲說話和唱歌，也會增大新冠傳播風險。室內公共場所的病毒傳播風險，也遠高於室外場所。

加州 居家避疫 流感疫苗

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