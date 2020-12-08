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洛杉磯檢察長賈斯康 上任首日取消現金保釋

編譯組／綜合報導
新任洛縣檢察長賈斯康(右)7日宣誓上任，立即宣布取消現金保釋制度。左為他的妻子（洛杉磯政府提供）
新任洛縣檢察長賈斯康(右)7日宣誓上任，立即宣布取消現金保釋制度。左為他的妻子（洛杉磯政府提供）

民主黨進步派新寵、新任洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascon）7日第一天上任，立即宣布一系列改革政策，包括計畫終止在洛縣使用現金保釋(cash bail)，禁止檢察官尋求增加量刑，不求處死刑，不起訴非暴力犯罪的初犯者等計畫，已引起檢察官和警方的疑慮。

洛杉磯時報報導，賈斯康在宣誓就職後說，將審查成千上萬的老案，確定是否應尋求較輕的罰則或釋放囚犯等。他並希望結束對大多數初次、非暴力犯罪的輕罪起訴。「對許多人來說，我知道這是一個新方向，無論您是抗議者、警務人員還是檢察官，我都希望與我同行」，賈斯康說。

此外，在與現任者雷西（Jackie Lacey）競選洛縣檢察長時，賈斯康曾誓言上任後會做出重大變革，包括禁止檢察官在新案中求處死刑，禁止對未成年人進行成年人審判等作法。他於7日兌現這兩項競選承諾，並宣布這些都納入他一系列新政策中。

然而，這些措施引發手下1200名檢察官擔憂，部分人抱怨，新任檢察長沒在沒有新職位的情況下研擬新方案，而他們現在卻要負責監督。

根據賈斯康政策，從明年1月1日起取消現金保釋，取而代之的是檢察官要求法官，在案件移交法院時釋放被告，除非有人被控謀殺或其他嚴重罪行，檢察官才可設法拘留被告。

在擔任舊金山檢察長期間，賈斯康也採取類似撤銷保釋制度措施，批評者指責這種不平等現象氾濫，有利富人而非窮人。賈斯康提倡使用風險評估工具，評估被告若釋放後，可能犯下更多罪行的可能性。

賈斯康並表示，檢察長辦公室還將停止對第一次被指控非暴力輕罪的罪犯，提起輕罪指控，這些罪行主要因貧困或成癮造成。此舉再次呼應他在舊金山的舉措。

賈斯康在舊金山任職期間的輕罪案中，近10%被轉至審前替代量刑計畫。刑事司法改革者普遍支持此類改革，稱通過此方法，這些輕罪犯者不用留下犯罪紀錄，長遠來說可減少犯罪。執法人員認為起訴是對罪犯的一種威懾，可減少屢犯。

賈斯康還計畫停止增加量刑，因檢察官長期以來一直使用這種方法，為那些被指控屬於集團犯罪，或在犯罪中使用槍枝者爭取增加量刑。賈斯康批評這些措施，導致許多被告在監獄服刑過長。他並表示，將審查「數以千計」案件，調查是否過度量刑，此舉可能致使許多囚犯得已減刑，甚至釋放。

賈斯康還宣布成立一個使用武力審查委員會，調查追溯到2012年警察殺人相關案件，以提起訴訟。洛縣被警察殺害者的家屬，也可向檢察官辦公室尋求相關幫助。

洛縣 舊金山 警察

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