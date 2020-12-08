流行病專家：四成確診者在家被傳染

流行病專家黃重德醫師提醒：居家避疫千萬不要忽視家人之間的相互傳染。（黃醫師提供）

南加州 7日開始新一輪居家避疫令，未來至少三周各種社交活動叫停。流行病專家7日警告，從聖誕節到中國農曆元宵節的六周，將是冬季各種病毒感染巔峰時期，民眾光是不出門還遠遠不夠。居家避疫只是做了一半功夫，另外一半，則是戴口罩，與家人保持距離，在家也不例外。

入冬以來，南加地區新冠感染病例繼續上升，加護病房（ICU）剩餘可用率到目前只有10.3%。南加大 (USC)流行病專家黃重德博士表示，南加州目前進入疫情 危急狀態，並非危言聳聽。ICU使用率高，説明洛杉磯地區近期感染病人明顯增加，重症病患增加。他解釋，新冠病毒傳播中，大約20%被感染的人會出現症狀，20%要住院，住院的病人中，大約五分之一要進入加護病房。

他表示，通常300張床位的醫院中，只有18至20張是加護床位，一旦住滿，其他病人進不來，無法插管和急救，就是災難。今年3、4月間義大利就曾出現類似情況，最後很多病人只能回到家中，聽天由命。ICU可用率不足15%，即宣告該地區進入醫療危機狀態，這也是目前加州以此作爲指標發動第二輪居家令的主因。

「但政府的居家令還遠遠不夠」，黃重德表示，入冬以來，高達40%以上的人是家中感染，25%是工作時感染，35%左右感染源不明。新一輪的居家令雖然考慮了出門的風險，但遠遠低估了民眾在家庭成員之間的相互傳染風險。

黃重德認爲，大家除了盡量減少出門，在家最好也要戴口罩，尤其有經常出門工作和社交的孩子的家庭，盡量要戴口罩，孩子出門回來，最好主動與家中長輩保持至少兩呎以上距離，分桌吃飯，經常洗手。

從今年3月以來一直戰鬥在疫情第一綫，最近兩個多月更專注於跟蹤疫情來源和發展，黃重德表示，目前南加州地區華人和亞裔的感染率相對較低，華人、白人和拉丁裔感染比例為1：1.7：5左右，原因與華人聚集時間較少，居住空間較大，不經常擁抱和親吻孩子等有關。

此外，兩個月來的他觀察的另一結果是，他所工作的醫院，所有人員都戴口罩，但25%的護士還是被感染，醫師中只有一人被感染，行政人員則無一感染，「這説明近距離接觸，是感染主要途徑之一」。

黃重德表示，入冬以來，南加州的感染病例雖然增加，但死亡率已從今年3月時的4.5%左右降低到現在的2%上下，一是因爲病毒毒性下降，二是醫師也更有經驗，三是新的治療方法也在不斷發現，「但到目前為之，還是沒有特效藥」。

他表示，人類口沫通常在三呎就會下落，如果大家都保持戴口罩的話，就算兩呎距離就可以安全得多。雖然早晚氣溫很低，但白天經常開窗透氣，保持室内空氣流通，對防疫也很有幫助。