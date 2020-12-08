我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

加州居民打疫苗 恐要等到明年中

記者鄭敖天／洛杉磯報導
加州醫院協會（California Hosptial Association）主席科優（Carmela Coyle）在記者會上宣佈，新冠疫苗可能要到明年中才能在洛縣普及接種。（加州醫院協會網站）
加州醫院協會（California Hosptial Association）主席科優（Carmela Coyle）在記者會上宣佈，新冠疫苗可能要到明年中才能在洛縣普及接種。（加州醫院協會網站）

加州全保（Covered Califronia)與加州衛生局7日舉行線上記者會，加州醫院協會（California Hosptial Association）主席科優（Carmela Coyle）表示，加州最早要在12月底才會得到新冠疫苗。但加州居民普遍接種，可能要等到2021年中才能實現。

科優表示，據她得到的消息，未來幾個月，美國可能同時生產多種不同的新冠疫苗。目前進度最快的輝瑞（Pfizer）疫苗，最快本週會得到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准，最早會於12月末由聯邦根據各州人口數量配發給各州使用。由於輝瑞產量有限，且對運輸儲存要求較高，因此洛縣第一批獲得的疫苗，將首先給一線醫護人員和新冠重症患者接種，之後是在疫情期間工作的必需工作人員（Essential Worker）。

科優表示，洛縣日增新冠確診數近日破萬，證明洛縣疫情正走向第三波高峰。在這種情況下，她預測洛縣疫情仍需一段時間才能到達由增轉減的轉折點。在醫院病床數量上，目前約有12%的新冠病人需要住院治療，這對加州醫院是挑戰。儘管目前南加各醫院都可以通過各種手段擴大病房供應量，但需要時間和人力實現。因此鼓勵加州人注重防疫，以控制病毒的傳染機會。這麼做既是對自己的家人朋友負責，也是為醫護人員減輕壓力。

多名與會的一線醫師護士表示，目前面對巨大壓力，為了保證醫院正常運行，許多醫師護士都放棄休假和與家人相見的機會，全身心投入抗疫。各家醫院都安裝視頻通話設備，以使新冠病人透過視頻與家人通話。儘管如此，面對依然在增長的新冠死亡人數，多名醫師在會上發聲，懇請居民做好自我防疫。

加州 洛縣 疫苗

上一則

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

下一則

洛縣打擊仇恨犯罪 設團結對抗周

延伸閱讀

疫苗也美國優先 川普將簽行政命令保障國人先接種

疫苗也美國優先 川普將簽行政命令保障國人先接種
錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗

錯過機會！輝瑞：明年6月底前 無法供應美更多疫苗
馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
加州疫情飆 即起3300萬人居家避疫 不准戶外用餐

加州疫情飆 即起3300萬人居家避疫 不准戶外用餐
紐時：拉美裔現任加州檢察長貝西拉 獲提名衛生部長

紐時：拉美裔現任加州檢察長貝西拉 獲提名衛生部長

熱門新聞

聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客：日子沒法過了

2020-12-06 02:17
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06
加州新冠病毒案例急增，重症病房約有75％被佔用，其中1,812張病床被冠狀病毒患者佔據。（本報檔案照）

加州COVID-19 病例激增：很殘酷、太糟糕、還會更糟

2020-12-01 14:16
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博谷華資商號林立，但生意受疫情打擊，如今顯得頗為冷清。（記者王全秀子／攝影）

南加居家避疫令生效第一天 華人熱鬧商區變這樣？

2020-12-07 20:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同