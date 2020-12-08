加州居民打疫苗 恐要等到明年中

加州醫院協會（California Hosptial Association）主席科優（Carmela Coyle）在記者會上宣佈，新冠疫苗可能要到明年中才能在洛縣普及接種。（加州醫院協會網站）

加州 全保（Covered Califronia)與加州衛生局7日舉行線上記者會，加州醫院協會（California Hosptial Association）主席科優（Carmela Coyle）表示，加州最早要在12月底才會得到新冠疫苗 。但加州居民普遍接種，可能要等到2021年中才能實現。

科優表示，據她得到的消息，未來幾個月，美國可能同時生產多種不同的新冠疫苗。目前進度最快的輝瑞（Pfizer）疫苗，最快本週會得到聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准，最早會於12月末由聯邦根據各州人口數量配發給各州使用。由於輝瑞產量有限，且對運輸儲存要求較高，因此洛縣 第一批獲得的疫苗，將首先給一線醫護人員和新冠重症患者接種，之後是在疫情期間工作的必需工作人員（Essential Worker）。

科優表示，洛縣日增新冠確診數近日破萬，證明洛縣疫情正走向第三波高峰。在這種情況下，她預測洛縣疫情仍需一段時間才能到達由增轉減的轉折點。在醫院病床數量上，目前約有12%的新冠病人需要住院治療，這對加州醫院是挑戰。儘管目前南加各醫院都可以通過各種手段擴大病房供應量，但需要時間和人力實現。因此鼓勵加州人注重防疫，以控制病毒的傳染機會。這麼做既是對自己的家人朋友負責，也是為醫護人員減輕壓力。

多名與會的一線醫師護士表示，目前面對巨大壓力，為了保證醫院正常運行，許多醫師護士都放棄休假和與家人相見的機會，全身心投入抗疫。各家醫院都安裝視頻通話設備，以使新冠病人透過視頻與家人通話。儘管如此，面對依然在增長的新冠死亡人數，多名醫師在會上發聲，懇請居民做好自我防疫。