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加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

日增2988人住院 洛縣疫情未來三週會更糟

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
衛生局提醒民眾，工作勿忘防疫。（橙縣衛生局推特）
衛生局提醒民眾，工作勿忘防疫。（橙縣衛生局推特）

洛杉磯縣公共衛生局7日公布，洛縣當天共有新冠住院病人2988名。同時，加州新冠住院病人也首次破萬，達1萬998人，其中2360人在加護病房。

洛縣7日共新增新冠確診病例8086例，新增死亡病例27例，新增病例較前一天減少約2000人。

另方面，加州公共衛生局的數據顯示，7日加州新增2萬4735例新冠確診病例，新增59例死亡病例。在加州感染新冠病毒的病人中，18到49歲的壯年病人居多。在疫情分佈上，北加州疫情明顯好過南加州。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，在接下來的兩至三周，洛縣的日增新冠數據會繼續顯著上升，洛縣醫療系統會面對更大壓力。儘管目前尚未達到不堪重負地步，但需要洛杉磯每一位居民合作，才能保證醫療系統正常運作。

費若說，目前加州仍有空置的加護病房（ICU）床位，但每所醫院的空置率不同。她強調，目前加州面對的最嚴峻的問題不是沒有床位，而是缺少獲得專業醫療訓練的醫護人員。同時，不斷上升的新冠病人確診數，也導致洛縣醫護人員感染新冠病毒風險增大。僅在上周，洛縣就有超過1745名醫護人員感染新冠病毒，比前一周上升近一倍。

從6日午夜開始，南加11個縣開始實施居家避疫令。目前該避疫令的有效時間為三周。三周後重症監護室病床空置率超過15%的縣，可以獲得取消居家避疫令的資格。在居家避疫令下，除零售店以及必需行業外，絕大多數室內和室外的娛樂場所都將關閉。宗教場所將只提供室外的宗教活動。電視節目和專業體育比賽將被允許在沒有觀眾的情況下繼續舉行。

此外，洛杉磯聯合學區表示，將從10日周四起停止全部為特殊需要學生提供的面授課程，這一決定獲得教師工會支持。

衛生局提醒民眾，拜訪親戚朋友勿忘防疫。（橙縣衛生局推特）
衛生局提醒民眾，拜訪親戚朋友勿忘防疫。（橙縣衛生局推特）

加州 洛縣 居家避疫

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