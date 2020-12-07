南加居家避疫令 華人團聚計畫破局

南加州從周一開始新一輪居家避疫令，私人和商業性的室内聚會活動進一步趨嚴。（記者楊青／攝影）

加州 多個地區加護病房（ICU）數量吃緊，加州公共衛生局5日深夜再度緊急發佈區域居家避疫令，包括南加州和中加州聖荷昆谷(San Joaquin Valley)等地區在内，至少到12月28日之前，限制一個家庭以上的室内聚會，商業性戶外餐飲也全面叫停。許多民眾聖誕節 家庭聚會計畫破局，親人無法團聚，遺憾不已。

「洛縣原來就已下令不准超過一個家庭以上的聚會，但這項避疫令原來從11月30日開始，有效期三周，沒有跨過聖誕節」，感恩節之後就開始緊鑼密鼓籌劃，全家聖誕節大團聚的橙縣王女士表示，現在州政府新的命令一出來，連自家人聖誕節團圓都有問題。

王女士的幾個孩子研究所畢業後，別在東西兩岸工作，每年聖誕節團聚是全家多年傳統，「我家老二本來已請假從北加州回來過聖誕節，但現在可能行不通了」，王女士家的聖誕團聚，現在無所適從，看來只能將聖誕禮物郵寄給孩子們。但千家萬戶的禮物改爲郵寄，子女們能不能按時收到，也都是問號。

「前一陣風聲鶴唳，嚷嚷要大家在家不要出門，但州長參加私人聚會是怎麽回事？」克萊蒙大學法學院學生張先生表示，如果疫情 真是很嚴重，相信大家都會非常珍惜生命，但州長所作所爲似乎告訴大家，情況其實並非如官宣那樣，「只管州官放火，不讓百姓點燈嗎？」

張先生表示，他周末到亞凱迪亞大型購物中心，「發現店家都按規定限制入店人數，店外卻人頭洶湧大排長龍，同樣都是室内，等在門外就沒有問題？」他質疑加州政府的防疫規定不切實際，漏洞百出。

事實上，加州11月21日晚開始施行有限制的居家令，禁止民眾在晚上10時至清晨5時之間與家庭成員之外的人聚會或停留。公共衛生局表示，11月第一周的感染病例上升50%，大多數都是因入冬之後室内聚會增加所致，而深夜和淩晨活動通常不必要，並且社交活動往往防疫意識降低。

不過洛縣居家令未嚴格禁止民眾的戶外活動，允許同一家庭的成員在安全情況下前往公園和海灘，遠足、健行或騎車；但不鼓勵超過兩、三小時的開車旅行。

「我本來打算和三位朋友到格蘭杜拉先看父親，然後到聖地牙哥過生日」，今年疫情期間移居舊金山的李先生表示，每年到不同地方跨年過生日已是多年傳統，今年早早訂了聖地牙哥的酒店，但現在看來要取消計畫了。

(相關報導見B1、B3)