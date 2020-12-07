洛縣確診病例 日增破萬 重症監護病床空缺僅剩10.3%

在洛杉磯縣街頭，一對佩戴口罩的夫婦正在散步。（洛杉磯時報）

根據洛杉磯縣公共衛生局6日公布，洛縣 當日新增新冠確診數突破1萬大關，達1萬528例，讓洛縣日增新冠確診數在一周內翻倍。洛縣當日新增新冠死亡病例23例，較12月5日有所下降。

截至發稿時，洛縣共有2855名新冠住院患者，23%在重症監護室(ICU)中。根據加州 公共衛生局（California Department of Public Health），目前南加地區僅有10.3%的重症監護室空置，在聖荷昆谷(San Joaquin Valley)，僅有8.6%的重症監護室空置，遠低於15%的警戒線。這一情況在南加觸發了居家避疫 令。

加州政府要求從12月6日午夜開始，南加多縣居民將被要求遵守居家避疫令。在居家避疫令生效的三周內，所有受其影響的地區將只允許餐館外賣，並禁止除室外宗教及政治集會外的任何集會。理髮店、美甲店、博物館、賭場和酒莊也會被要求關閉。

儘管目前居家避疫令不如春季時頒布的居家避疫令嚴格，但依然會改變許多加州居民的日常生活，尤其是對此前經濟重開幅度較大的橙縣（Orange County）和范杜拉縣（Ventura County）的居民。

洛縣過去一周疫情增長趨勢表

洛縣其實早在11月30日就啟動居家避疫令，但目前會將之前對某些行業較為寬鬆的要求，調整為和州政府要求的一致。而原來洛縣零售業因為從事的是必要生意或是非必要生意，洛縣衛生局對其有不同客容量的要求，也都會調整為和州政府一致，即所有零售業的客容量一律是20%。

洛縣公共衛生局要求，在居家避疫令下，居住在同一住宅中的居民應該盡量少出門。即使對於身體健康的居民，在室外與其他人接觸，也會大幅增加其感染新冠病毒的風險。同時，要求居民與他人保持社交距離，勤洗手並避免前往人群聚集處。有基礎病（Underlying Health Condition）的居民和長者更應盡量減少出門。如有居民發現有呼吸困難的症狀，請立刻撥打911。

近兩個月來，洛縣新冠疫情呈嚴重惡化趨勢。根據洛縣公衛局數據，目前洛縣日新增新冠確診人數是10月初的六倍，新冠住院病人則是10月初的四倍。洛縣衛生官員擔心感恩節假期的人口流動，將導致下週出現更多的新冠確診病例。