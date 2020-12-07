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加州恐遭詐欺10億失業補助 加州2.1萬囚犯詐4億

編譯組╱綜合報導

多位加州各縣地區檢察長警告，加州可能已向外州和外國居民，發送10億元失業救濟金，其中很大一部分涉及欺詐，而且加州各地監獄的2.1萬名囚犯，至少已向州府詐領了4億元失業救濟金。

洛杉磯時報報導，包括聖地牙哥、沙加緬度、河濱縣等檢察長致函加州州長紐森（Gavin Newsom），敦促他動 用行政權力，調查監獄囚犯等廣泛失業救濟詐欺行為，且立即調查失業者身分。信中指出，檢察長們已收到「未經證實的消息」，加州就業發展局（EDD）已向加州以外的申請者發出至少10億元。

部分檢察長和法律專家說，其中可能有正當理由，將救濟金發送至外州或外國，如在加州失業的臨時移民，但他們會在找到工作後返回加州等。專精失業法律師Jennifer Shaw說，通常情況下，申請者需做好準備隨時返回工作崗位，但要求他們出示尋找工作的原因，是因疫情而失業。

但河濱縣檢察長Mike Hestrin說，他的辦公室已在河濱縣確認有1500名囚犯獲得EDD失業補助，其中包括一些住址在外州的囚犯，「我們正努力解決此問題，但涉及廣泛。」

另一位從事加州欺詐調查的執法官員表示，EDD向全球，特別是中美洲的地址發送救濟金，其中部分款項來自囚犯，包括死刑犯。檢察官是在EDD官員估計該機構已向加州監獄囚犯支付4億元，包括死囚的消息後發出相關警告。

人們擔心，將資金送到虛假的外州地址，可能使成千上萬加州人無法合法得到失業索賠。距離加州很遠的康州和佛羅里達居民近幾個月告訴洛杉磯時報，他們收到EDD大量不請自來的信件，內容涉及他們不認識人的名字，因而懷疑欺詐。

跨境失業詐欺也出現於其他州。今年5月，聯邦特勤局執法部門調查有關尼日利亞犯罪集團，針對包括華盛頓、北卡羅來納、羅德島等成千上萬詐欺行為。聯邦勞工部6月和奧克拉荷馬州調查人員，發現從倫敦網址送出1300分失業保險索賠。

紐森在日前在記者會上說，加州已採取措施，加強對申請索賠者的調查，其中包括9月分安裝系統，要求新的失業申請者用文件核實身份等。EDD面臨的挑戰，是平衡快速獲取補助金的需求，同時遏止欺詐。

目前EDD有17名調查人員分配至各地欺詐部門，加州懲教局（CDCR）也調派十多名調查員，協助相關工作。

但地區檢察長們說，他們沒有足夠資源處理所碰到大量失業詐欺案，加州還需解決EDD無法根據囚犯個人訊息檢查失業申請的問題。

加州懲教局爭辯，由於EDD並非執法機構，法律上無法向他們提供囚犯個人資訊。但檢察長們認為，EDD有權與其他執法機構簽署互惠協議，提供包括社安號碼和出生日期在內的個人訊息。

加州 詐欺 監獄

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