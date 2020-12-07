加州避疫令 南加縣警拒配合 不利疫情發展

橙縣警察局長Don Barnes強調，「遵守衛生命令是個人責任而不是執法問題」。（橙縣警局臉書翻拍）

針對州府下達的居家避疫 新命令，南加州 各地縣警局長已表明，針對違規的民眾，各縣警方拒絕配合州府強力執法，或只採勸導和教育的方式。這對州長紐森的威信是重擊，也對疫情 發展投下另一項不確定的負面影響

河濱縣警局長畢昂可（Chad Bianco）指出，將不會執行加州新的新冠肺炎限制措施的取締任務，稱加州州長紐森（Gavin Newsom）利用居家避疫令（stay-at-home orders）遏止新冠肺炎疫情「荒唐可笑」。

KTLA電視台報導，畢昂可在4日發佈的影片中說：「用於封鎖的指標令人難以置信，不能代表真實數字，對河濱縣是災難。」

加州政府針對加州可用的重症加護病床空置率減少發出警報，且宣布因5日加護病床空置率低於15%，不得不於6日晚間11時59分，再次宣布居家避疫令。南加州重症病床空床率5日為12.5%，根據加州公共衛生部數據，此數據到6日下午為10.3%。

數據顯示，河濱縣4日重症病床有55張，這個數字高於10月份，當時該地區重症病床下降至15張，但該縣如今的確診患者，是自大流行以來最高點。

但畢昂可發布的影片中，指責紐森試圖將注意力轉移其上個月參加聚會的焦點。「他參加了豪華晚宴，將孩子送進私立學校，充分說明他對加州居民獨裁的態度，對疫情的感受是偽善的。」

畢昂可說，河濱縣警局會盡所能幫助居民。「就像大流行以來，我們的立場一樣，警方要求並期望河濱縣居民採取負責任態度，儘所能保護自己免於感染。」

橙縣警察局長Don Barnes強調，「遵守衛生命令是個人責任而不是執法問題」，他表示橙縣警局將對此保持一致。縣警局的警員將不會被派遣或回應、強制民眾遵守臉部遮掩、社交聚會或遵守「居家令」的報警電話。他鼓勵民眾努力遵循公共衛生建議，例如戴好口罩和保持社交距離等，來防止病毒傳播。但他也表示，政策制定者不得懲罰那些為謀生、為保持其心理健康、或享受自由的居民。

洛縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）也表示，警方將著重教育，但會對特定事件，進行針對性執法。但他並未對針對性事件提供詳細訊息。

聖伯納汀諾、范杜拉縣警局局長，也強調居家避疫令靠自願遵守。