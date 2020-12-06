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區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客哀嚎：日子沒法過了

記者謝雨珊／洛杉磯報導
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）
美髮店將再度歇業，業者怨嘆無法生存。（本報檔案照）

南加地區5日的住院重症（ICU）床位空置率降至12.5%，從6日晚間11時59分起啟動「區域居家避疫」（regional stay-at-home）令至少三周。業者聞訊一片哀怨「根本沒法生存」，外出旅遊的民眾也大嘆「日子沒法過了」。

「區域居家避疫令」暫停美髮、美甲、酒吧及其他個人護理服務行業，更嚴格限制餐館、超市、零售店、遊憩區、家庭休憩中心、旅館、露營區，甚至是私人聚會。

聖蓋博的一家美髮店業者D女士聞訊非常無奈，怨嘆再關三周「根本沒法生存」。她表示，疫情期間的生意慘不忍睹，有生意也負擔不起昂貴的租金，目前已經拖欠了將近半年的租金。根據洛杉磯縣現行規定，美髮店只能接納20%客容量，D女士說，店內依規最多只能容納兩人剪髮，平時能接的生意已經很少，如今更嚴格的居家避疫令將生效，美髮店被迫再次暫時歇業，估計再撐也撐不了多久，欠的租金也不知道何時能還。她期盼政府再提供多一點補助經費，否則將有更多小企業倒閉。

除了美髮等個人服務行業暫時停業外，新令也規定旅館不可再接非必要旅行的旅客。旅館業者汪俊宇認為「現在已經夠慘，不能再更慘了」。他說，洛杉磯市區附近的大型旅館幾乎沒生意，很多同行已經在賣旅館，生意慘淡難以生存。另一名旅館業者李德揚表示，多數提供商務客或旅客住宿的旅館，住房率幾乎都在10%以下，所以新令對這類旅館影響有限。但是，現階段生意較好的旅館在海邊或山區附近，估計新令將影響到這些旅館業者。

疫情困在家悶得慌，許多人趁周末到海邊或山區度假放鬆。但是，新令將禁止非必要旅行的客入進入旅館。原計畫12月中前往聖地牙哥海邊自駕遊的陳小姐表示，多數人悶在家超過半年，為了避疫情能去的地方本就不多，現在連住旅館放鬆的自由都被剝奪，這日子簡直是沒法過了。

「區域居家避疫」啟動後，美髮、美甲、酒吧及其他個人護理服務將全部關停，私人聚會全部禁止，餐館只能做外賣。零售店的容客量將下調至20%。遊憩區、家庭休憩中心必須關門。提供過夜服務的露營區也同樣受限。禁止旅館接待遊客。不過，新令仍允許海灘、登山步道、公園開放，必要行業及娛樂產業也可開放。部分面對面授課的學校、幼兒園及托兒所均可持續開放。

南加地區受影響的縣份，包括洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥、聖路易奧比斯波、聖塔芭芭拉、范杜拉、帝王、印宇、莫諾。（相關報導見B2）

區域居家避疫令禁止旅館接待非必要旅行的旅客，陳小姐認為該令剝奪自由，日子沒法過。...
區域居家避疫令禁止旅館接待非必要旅行的旅客，陳小姐認為該令剝奪自由，日子沒法過。（本報檔案照）

旅館 居家避疫 租金

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