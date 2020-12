疫情糟！新冠病患排隊進ICU 一線醫院喊：床位人手不足

南加州諸多醫院面臨人手短缺難題。圖為醫師在搶救新冠病人。(美聯社)

南加地區住院重症(ICU)床位空置率降至15%以下,有一線醫護人員指出,目前狀況比上一輪疫情 時更嚴峻,部分醫院出現排隊進ICU現象。除了ICU床位不足,醫院還面臨人手短缺的難題,而州政府部分「脫離實際」的規定也讓醫院困擾。

據加州衛生廳官網資料顯示,截至5日南加ICU床位空置率為12.5%。從疫情爆發伊始即開始收治新冠病患的比佛利醫院首席執行長陳素娟(Alice Cheng)表示,感恩節四天後(11月29日開始),日均前來就醫的新冠病患較感恩節前增加近一倍。

從日前參與的衛生局醫院高層會議反饋的情況看,目前形勢較為嚴峻的是聖伯納汀諾縣、河濱縣及聖地牙哥縣,當地許多醫院的ICU病床均出現滿載狀況。而洛杉磯縣部分醫院亦不容樂觀。例如陳素娟的丈夫工作的西柯汶納市(West Covina)的Emanate Health Queen of the Valley醫院,5日ICU病床全滿,只能將部分病患暫時安置在急救中心(ECC),出現排隊進ICU的現象。

波莫那谷醫療中心(Pomona Valley Medical Center)副院長Darlene Scafiddi表示,過去三周的新冠入院病患數已經翻倍,作為聖蓋博谷東區唯一擁有創傷中心(trauma center)的醫院,其ICU病床已經滿載,目前形勢危機。

比佛利醫院護士長曾曉琳表示,當前的狀況確比第一波疫情更嚴峻。截至5日,比佛利醫院的ICU床位仍有約40%,但情況變化很快,床位有可能在短時間內被迅速填滿。第一輪疫情時住ICU的大多是年長者,但第二輪疫情中有不少是年輕患者。曾曉琳猜測,或許與新冠延燒日久,年輕人較為疏忽防疫有關。

除了ICU床位不足,醫院還面臨人手短缺的狀況。陳素娟指出,這是目前洛縣 醫院的普遍現象,部分醫護人員擔憂染疫請病假(Sick Call)。其實依據目前的經驗,許多醫護人員並不是在工作中感染新冠,而是在日常生活中。依照衛生局建議,醫護人員確證新冠後,需要連續三次檢測 呈陰性才可以返崗,這也一定程度上導致人手不足。

州政府的部分規定也給醫院出難題,例如要求醫護人員每周檢測新冠。陳素娟表示,當前染疫人數劇增,應該優先將數量有限的測試盒留給病患。州政府沒有考慮到一線醫院目前測試盒儲量情況,就讓醫院7日定出計劃、14日開始實施,讓許多醫院叫苦不迭。洛縣衛生局局長費若在與醫院高層的內部會議中亦坦言,州政府未做諮詢直接下令,著實難辦,希望各醫院盡力配合州政府的政策(do the best you can)。