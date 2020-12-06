我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

疫情糟！新冠病患排隊進ICU 一線醫院喊：床位人手不足

記者陳開╱洛杉磯報導
南加州諸多醫院面臨人手短缺難題。圖為醫師在搶救新冠病人。（美聯社）
南加州諸多醫院面臨人手短缺難題。圖為醫師在搶救新冠病人。（美聯社）

南加地區住院重症（ICU）床位空置率降至15%以下，有一線醫護人員指出，目前狀況比上一輪疫情時更嚴峻，部分醫院出現排隊進ICU現象。除了ICU床位不足，醫院還面臨人手短缺的難題，而州政府部分「脫離實際」的規定也讓醫院困擾。

據加州衛生廳官網資料顯示，截至5日南加ICU床位空置率為12.5%。從疫情爆發伊始即開始收治新冠病患的比佛利醫院首席執行長陳素娟（Alice Cheng）表示，感恩節四天後（11月29日開始），日均前來就醫的新冠病患較感恩節前增加近一倍。

從日前參與的衛生局醫院高層會議反饋的情況看，目前形勢較為嚴峻的是聖伯納汀諾縣、河濱縣及聖地牙哥縣，當地許多醫院的ICU病床均出現滿載狀況。而洛杉磯縣部分醫院亦不容樂觀。例如陳素娟的丈夫工作的西柯汶納市(West Covina)的Emanate Health Queen of the Valley醫院，5日ICU病床全滿，只能將部分病患暫時安置在急救中心（ECC），出現排隊進ICU的現象。

波莫那谷醫療中心（Pomona Valley Medical Center）副院長Darlene Scafiddi表示，過去三周的新冠入院病患數已經翻倍，作為聖蓋博谷東區唯一擁有創傷中心（trauma center)的醫院，其ICU病床已經滿載，目前形勢危機。

比佛利醫院護士長曾曉琳表示，當前的狀況確比第一波疫情更嚴峻。截至5日，比佛利醫院的ICU床位仍有約40%，但情況變化很快，床位有可能在短時間內被迅速填滿。第一輪疫情時住ICU的大多是年長者，但第二輪疫情中有不少是年輕患者。曾曉琳猜測，或許與新冠延燒日久，年輕人較為疏忽防疫有關。

除了ICU床位不足，醫院還面臨人手短缺的狀況。陳素娟指出，這是目前洛縣醫院的普遍現象，部分醫護人員擔憂染疫請病假（Sick Call）。其實依據目前的經驗，許多醫護人員並不是在工作中感染新冠，而是在日常生活中。依照衛生局建議，醫護人員確證新冠後，需要連續三次檢測呈陰性才可以返崗，這也一定程度上導致人手不足。

州政府的部分規定也給醫院出難題，例如要求醫護人員每周檢測新冠。陳素娟表示，當前染疫人數劇增，應該優先將數量有限的測試盒留給病患。州政府沒有考慮到一線醫院目前測試盒儲量情況，就讓醫院7日定出計劃、14日開始實施，讓許多醫院叫苦不迭。洛縣衛生局局長費若在與醫院高層的內部會議中亦坦言，州政府未做諮詢直接下令，著實難辦，希望各醫院盡力配合州政府的政策（do the best you can)。

疫情 檢測 洛縣

上一則

明年起 疑有人染新冠 雇主須通知員工

下一則

區域居家避疫 周日深夜啟動 業者、旅客哀嚎：日子沒法過了

延伸閱讀

巴沙迪那市6日晚起暫停戶外堂食

巴沙迪那市6日晚起暫停戶外堂食
南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路
麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院

麻州確診新高 周末啟用伍斯特方艙醫院
賓州疫情連2日創新高 議會大廈關閉

賓州疫情連2日創新高 議會大廈關閉
居家新冠檢測盒 洛縣即起提供免費

居家新冠檢測盒 洛縣即起提供免費
舊金山華埠花園角 12月9日免費新冠檢測

舊金山華埠花園角 12月9日免費新冠檢測

熱門新聞

現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
聖蓋博全統廣場三和燒臘店在經營29年之後，11月30日宣告關門。（谷歌地圖）

疫情+房租…經營29年 三和燒臘歇業

2020-12-01 02:15
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
南加地區4日晚的住院重症（ICU）床位空置率已在15%以下，倘若5日仍無改善，最早將於6日起觸發「區域居家避疫」（regional stay-at-home）規定。（加州衛生局推特）

南加ICU空置率低於15% 更嚴「避疫令」最快6日上路

2020-12-05 17:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優