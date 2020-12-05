疫情下更惜福 迎聖誕節、新年氣氛勝往年

爾灣張小姐自製的聖誕小鹿，得到不少友人讚賞。（張小姐提供）

感恩節後的第一個周末，也是美國人佈置和裝飾居家準備歡度聖誕節 和新年的開始，各種節日飾品銷售高潮迭起。疫情 下的節日居家裝飾大潮來得格外早，民眾過節和消費熱情連商家都始料未及。

南巴沙迪那Mimi吳近日已將居家打扮得非常聖誕節。（Mimi提供）

「本來以為自己行動挺快的」，聖迪瑪斯的梁太太表示，剛過完感恩節的休息日就到梅西百貨 採購節日飾品，很多好東西都已賣光光，又跑了幾家居家飾品店也是同樣情況，就連每年節後大批剩貨降價處理的聖誕樹裝飾品也所剩無幾。

不少華人今年早早裝飾居家準備歡度聖誕節和新年。（記者楊青／攝影）

爾灣的張小姐表示，今年大半年都關在家裏沒事幹，除了把家打扮好，別的什麽也幹不了。她去年就是行動慢了，過節前一個多星期才到塔吉特採購，結果貨架早就被掃光光，後悔不已，所以今年10月份就已把聖誕樹上一閃一閃的投影在天花板上的LED燈買好了，感恩節前也早早把其他節日飾品都訂好。

民眾過節熱情高，聖誕節飾品銷售提早開打。（記者楊青／攝影）

張小姐表示，疫情前後過節的心情很不一樣，往年是節日過不過都差不多，今年則計劃要讓自己的居家充滿節日氣氛。前些天，專門買來各種木頭、松葉、紅綢帶和工具，仿照Home depot的樣品，DIY小鹿，足足花了好幾天功夫，還將整個過程視頻記錄。小鹿做好了，再買來印第安人的小帳篷和100呎的吊燈，活生生將自家後院打扮得非常聖誕節，「現在每天晚上入黑燈亮，頓時感到濃濃的節日氣氛」。

「我們家往年聖誕節都有30、40人的大聚會」，南巴沙迪那市議員Michael A. Cacciotti的太太Mimi吳表示，夫家來自義大利，不僅家人多，而且一直非常注重傳統節日。今年雖然不能大張旗鼓歡慶聖誕節和新年，但公公和弟弟兩家早早就計劃前來一同過節。「我們三家十個人將會分成三桌吃飯，自助餐形式」。Mimi表示，為準備節日飲食，她和先生特別在河濱縣訂了鹿肉，先生準備做最拿手的羊排和濃湯，她則負責居家佈置，給家人親友濃濃的節日氣氛。

「過節真是一種心情」，Mimi表示，今年很多節日都不能聚會，家人非常期待去舊迎新。所以她特別用紅色和金色突出聖誕節和新年，這些天餐桌、茶几、壁爐都已打扮一新，這個周末將專心裝飾聖誕樹。

對於格蘭杜拉的程太太來説，將前庭的大樹裝飾得更美更亮些是今年過節的願望，「平常先生和我都很忙，過節都很隨便。但疫情之後，感覺每一天都特別珍貴」。程太太說，不管是和家人在一起的時光，還是自己的身體健康，現在才真正體會日子的珍貴。所以今年特別買來更多的燈飾，將自家裝扮得更美麗，也準備了豐富的食材好好過節。