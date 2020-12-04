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1張圖看疫情：加州確診逾129萬 全美最嚴重

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

洛縣新冠確診 連續2天破紀錄

記者鄭敖天╱洛杉磯報導
洛縣公共衛生局長費若在記者會上表示，儘管加州正面臨第三波疫情，但得益於嚴格的防疫政策，加州疫情仍要明顯好過沒有下達嚴格防疫令的州。（記者會截圖）
洛縣公共衛生局長費若在記者會上表示，儘管加州正面臨第三波疫情，但得益於嚴格的防疫政策，加州疫情仍要明顯好過沒有下達嚴格防疫令的州。（記者會截圖）

洛杉磯公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）12月3日表示，當日洛縣新增新冠確診病例7854例，連續第二天創歷史紀錄。當日洛縣新增新冠死亡病例44例，較昨日增加。截至發稿時，洛縣共有新冠住院病人2572人，較昨日增加133人。

目前洛縣空置重症監護室床位尙餘24%，空置呼吸機尙餘58%。兩項數據皆達到洛縣的防疫準備目標。但如果疫情在未來幾日加劇，洛縣各醫院需要調整安設更多病床。

同時，洛縣公共衛生局也在推特上表示，11月以來，每周學校新增的新冠確診病人數增加224%； 每周工作場所新增新冠確診病人數，增加172%；每周醫護人員新增新冠確診數增加71%。再次證明近幾周來洛縣疫情的惡化程度。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）在3日的新聞發布會上表示，洛縣每日新冠數據都出現「令人錯愕」（Terrifying）的增長，唯一能扭轉此趨勢的方法，就是每一位洛縣居民和生意業主都好好利用已有的工具來減緩病毒傳播，包括保持社交距離，以及在室外時刻佩戴口罩。

費若還表示，如有人依然質疑洛縣及加州的嚴格防疫政策效果，那麼請將加州與其它沒有實行防疫政策的州對比。在只有很少防疫政策的北達科他州（North Dakota），當地病例率超過十萬分之一萬，當地每600人就有一人因新冠去世。在同樣沒有實行嚴格防疫政策的愛荷華州（Iowa），當地病例率也達到十萬分之七千。相比之下，人口密度更大但實施更嚴格防疫政策的加州，病例率僅有十萬分之三千，有力證明了加州的防疫政策效果顯著。

洛縣 防疫 加州

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