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1個月2次！橙縣山火撤離 有人不願走

記者王全秀子／橙縣報導
張安妮位於爾灣住家後院座椅上全是山火灰燼。（張安妮提供）
張安妮位於爾灣住家後院座椅上全是山火灰燼。（張安妮提供）

距離橙縣上一次發生絲薇拉都山火（Silverado Fire）一個月左右，橙縣3日再發生邦德山火（Bond Fire），部分爾灣居民在上一次山火就被強制撤離，此次聞訊後第一時間打包好行李準備再次撤離，卻也有部分居民已經見怪不怪，認為山火不會燒到住家，聲稱即便強制撤離也不會走。橙縣接連發生山火，加上今年飽受新冠疫情困擾，華人民眾感嘆2020年翻篇太難了。

這次山火受影響的社區主要是在南橙縣，譬如森林湖（Lake Forest）的Baker Ranch社區，它是是森林湖距離爾灣最近的一個社區，「那裡基本上就當作是爾灣了，很多華人居民住在這個社區」，爾灣居民張安妮的朋友李莉就住在此社區，常常串門子，因此她對這個社區較為熟悉。

張安妮表示，當她看到自願撤離令中，Baker Ranch社區名列其中後，便馬上聯繫朋友李莉。李莉卻表示，她收到的也是自願撤離令，但這次她不會撤離了，「根本燒不到房子，在家把門窗關好就行」，因為撤離就是出去晃一圈，而現在疫情期間她不想去外面遊蕩。

事實上如果居民因火災真的被強制撤離，有些房屋保險其實是可以報銷住旅館費用，但李莉卻說「就算有免費的旅館也不想去住，不想瞎折騰」，因為借鑑上一次山火撤離經歷，她出門只能到處閒逛，新冠疫情之下她覺得外面也並不安全，所以這一次她覺得不撤離。

另外爾灣市府在3日早上針對爾灣花果山社區（Orchard Hills）也發布自願撤離令，住在該社區的華裔居民鄭小姐表示，她已經收到自願撤離警報，但會保持進一步觀察是否真的需要撤離。當天她在家中能聞到山火的煙味，空氣質量也很不好，但還沒有嚴重到真的要像上一次絲薇拉都山火那樣不得不走，所以她也不會輕易撤離。

上一次山火還歷歷在目，讓人心有餘悸，爾灣石門社區（Stonegate）也有居民在3日早聽聞自願撤離令後打包好行李隨時做好準備。

不過當天下午4時左右，爾灣市府更新山火狀況時，已經取消針對花果山社區的自願撤離令，撤離民眾可安全返回家中。

張安妮表示，雖然兩次山火她的住家位置都不在撤離範圍內，但她的手機卻在2日晚收了一晚上有關山火的警報，「基本上每過一小時，手機就要狂叫一次」，導致她一晚上都沒有睡好，因為她又不敢不理會警報，需時刻留意大火發展，生怕自己也在撤離範圍。不過後來她得知，此次山火主要是森林湖和Foothill Ranch的居民撤離，和她所住的社區關聯其實並不大。

張安妮還提到，2日晚有風，但並不是那麼大，和上一次絲薇拉都山火完全不能比。3日一早醒來，外面的天空是黃色的，不像上一次是紅色，所以她判斷此次情況沒有上次那麼糟糕，但空氣中還是有濃濃的燒焦味道。

橙縣大風天氣助長火勢，居民後院都是吹落的樹枝落葉。（張安妮提供）
橙縣大風天氣助長火勢，居民後院都是吹落的樹枝落葉。（張安妮提供）
爾灣居民張安妮的手機收了一晚上警報，擔心緊張的心情讓她一晚上都沒有睡好。（張安妮...
爾灣居民張安妮的手機收了一晚上警報，擔心緊張的心情讓她一晚上都沒有睡好。（張安妮提供）

山火 爾灣 橙縣

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邦德山火蔓延 爾灣市發布自願撤離令

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