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邦德山火蔓延 橙縣居民急撤

記者王全秀子／橙縣報導
大風和低濕度天氣再次引發橙縣山火。（橙縣消防局推特）
大風和低濕度天氣再次引發橙縣山火。（橙縣消防局推特）

橙縣月前發生絲薇拉都山火（Silverado）區域，3日因大風再次引發邦德山火（Bond Fire），火勢迅速蔓延，截至當天中午12時受災面積達7200英畝，火勢目前沒有得到控制。橙縣消防局報告，數個建築遭到燒損，兩名消防員受傷。部分橙縣居民被強制或要求自願撤離，其中被強制撤離的居民可前往橙縣紅十字會臨時疏散點求助。

影音來源：橙縣消防局╱記者王全秀子後製

強制撤離區域包括Modjeska、Silverado和Williams Canyon地區，Foothill Ranch和Portola Hills以西，靠近241號收費公路。自願撤離區域包括：森林湖（Lake Forest）、241號公路周邊部分區域，以及Borrego峽谷、Baker Ranch、Portola Hills、Live Oak Canyon、Trabuco Canyon、Rose Canyon、Valley Vista Way、Meadow Ridge Drive。

橙縣消防局強烈建議，被強制撤離的居民最好與家人、或朋友待在一起，或住在旅館。消防局3日凌晨在社交媒體上表示，受新冠疫情影響，目前暫未提供聚眾的避難所。但有需要的民眾可前往橙縣紅十字會疏散點尋求幫助。

紅十字會已經關閉位於Santiago社區學院的臨時避難所，在橙市El Modena高中重新開放臨時避難所，地點：3920 E Spring Street, Orange。另外森林湖市（Lake Forest）還在El Toro高中（25255 Toledo Way, Lake Forest）設立臨時疏散點，提供資訊和協助。

如果民眾由於醫療，流動性或其他原因，在疏散方面需要幫助，可致電橙縣警局調度部門聯絡：714-647-7000。如果民眾正在自願疏散，及遇到醫療或交通問題，請考慮留出足夠時間撤離。

另外橙縣動物照顧機構建立緊急動物避難所，為因邦德大火被撤離的民眾家中的動物提供服務，兩處避難所分別位於安那罕馬術中心（1370 S. Sanderson Ave, Anaheim），和橙縣博覽會中心（88 Fair Drive Costa Mesa）。

據悉，邦德山火從2日晚10時15分左右在Silverado Canyon大道29400號街區引燃，消防員已奔赴現場撲火，並得到消防直升機的協助。截至3日，已有500名消防員投入火災現場，並由聯邦森林局統一指揮。

橙縣警局已啟動緊急行動中心，公共信息熱線號碼：714-628-7085，提供居民獲取可用資源的信息。同時也建議民眾透過推特等社交媒體了解最新消息。最新疏散令可上網瀏覽：https://bit.ly/2Vy231m。

目前從Jackson Ranch路至241號公路東部的Santiago Canyon路段已關閉。橙縣內陸地區3日發出紅旗預警直到晚上10時。由於大風和濕度較低，消防局預計5日（周六）有極端火災危險。

爾灣警局提醒居民，雖在市區可以看見火場煙霧，但火災現場仍遠離爾灣，目前還沒有對居民構成威脅。（相關報導見B３）

橙縣3日發生邦德山火，受災面積達7200英畝。（橙縣消防局推特）
橙縣3日發生邦德山火，受災面積達7200英畝。（橙縣消防局推特）

橙縣 山火 爾灣

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