ICU爆滿 加州防疫將更嚴

加州州長紐森3日透過視頻頒布居家避疫令。（州長辦公室提供）

加州 州長紐森3日宣布，鑒於疫情反撲態勢兇猛，且加護病房（ICU）恐將爆滿，南加 11個縣、中谷12個縣最快4日(周五)將執行更嚴格的防疫管制。這項名為「區域居家避疫」（regional stay-at-home）的行政命令，除了限制社區活動、外出旅行、親身購物、隔夜露營，還要求髮廊、美甲等個人照護業者關門，餐廳也只能提供外帶外送服務。新限令若生效，還禁止旅館接待因旅遊、探訪親友的旅客，只有參與必要行業工作的人員才可入住旅館。

●至少21天 聖誕假期勢受影響

洛杉磯時報指出，基於ICU占床率而頒布的新令，雖然不像今年春季一樣全面限制戶外活動，但管制力道較前一次更強，賦予地方官員的權限也更大。由於新規至少將延續21天，且可能視情況延長，因此年底的聖誕節與明年新年勢必受到影響。雖然業者哀鴻遍野，但紐森堅決表示，關鍵在於加州的醫療體系即將超出負荷，所以「如果現在不做，未來的死亡人數只會更多」。

加州政府官員表示，不管是21天或更久，管制期滿後，商業與活動的重啟仍將取決於各「醫療區」ICU占床率的四個星期預估值。加州目前將各地畫歸五個醫療區，北加、大沙加緬度、灣區、中谷與南加，以判斷當地的ICU占床率。由於南加、中谷區的狀況不佳，因此才會被要求率先執行新制。

雖然目前只有南加、中谷受到影響，但州府衛生與公眾服務廳公布的數據顯示，其他地區的狀況也不好。以15%空床率的門檻來看，灣區現為25.4%，北加鄉村18.6%，大沙加緬度區為22%，南加20.6%，中谷19.7%。

南加受到影響的縣份包括，洛杉磯、橙縣、河濱、聖伯納汀諾、聖地牙哥、聖路易奧比斯波、聖塔芭芭拉、范杜拉、帝王、印宇、莫諾。這11個縣的個人服務店家都必須歇業，遊憩區、家庭休憩中心也必須關門，提供過夜服務的露營區也同樣受限。餐廳不能提供室內用餐，只能提供外帶服務。

●零售業 室內容量降到20%

另外，零售業者的室內人數也將調降到最大容量的20%，不論超市、藥房等必要零售店家，或是其他非必要零售業者。目前，多數縣份只要求必要零售店家的室內人數不得超過最大容量的50%，非必要店家則為25%。同時在新制之下，撲克牌室外賭城必須歇業，娛樂產業與職業運動不能開放現場觀眾。