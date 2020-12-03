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洛縣疫情 面臨前所未有力道反撲

記者謝雨珊／綜合報導
洛縣公共衛生局局長費若指出，洛縣面臨疫情爆發以來前所未有的挑戰。（截圖自洛縣政府臉書）
洛縣公共衛生局局長費若指出，洛縣面臨疫情爆發以來前所未有的挑戰。（截圖自洛縣政府臉書）

加州最嚴重疫區之一的洛杉磯縣疫情嚴峻，2日新增5987人染疫、2439人染疫住院、40人染疫死亡；新冠疫情正以前所未有的力道反撲。洛縣疫情嚴峻程度已遠超過7月反撲程度，根據數據，洛縣11月1日至22日，僅三周期間，過去七日平均新增確診人數增加225%。過去這周平均每日新增5300例確診。

此外，洛縣檢測確診率11月30日為10.2%，相比11月1日的3.9%，檢測確診率在短時間內增了近三倍。這周平均每日的檢測確診率已升至13.0%。另外，平均每日住院人數在兩周內也增加了94%，疫情相當嚴重。

自11月初以來，醫護人員平均每周確診人數增加71%。工作場合爆發疫情的狀況也增加，11月起迄今增加172％確診人數。療養院的工作人員及長者的確診人數，也在同期增加89%。學校教職人員及學生確診病例在同時段增加224%。

洛縣公共衛生局局長費若指出，洛縣面臨疫情爆發以來前所未有的挑戰。洛縣疫情嚴重是事實，呼籲不信新冠病毒的人們，觀察周遭現況。她說，現在每日都有人因染疫去世，過世民眾也可能是你的親朋好友，期盼大家盡可能待在家中，互相幫助度過難關。她再三強調，戴口罩及保持社交距離，是目前防疫最好的工具。

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