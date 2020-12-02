洛縣染疫增逾7000新高 「更嚴重的還在後面」

根據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Department of Public Health）提供的數據，12月1日洛縣 新增新冠確診病例7593例，打破了11月23日的紀錄，達到歷史新高。新增新冠死亡病例46例，較昨日顯著增長。洛縣新冠住院人數達2316人，其中576人正在重症監護室（ICU）治療。

洛縣11月30日恢復加州嚴格的防疫 政策，以面對第三波新冠疫情 。同時，縣衛生官員發出預警，表示可能在春季採取更嚴格的防疫政策，選項包括恢復居家避疫令。加州州長紐森也表示，如果洛縣疫情按目前趨勢持續惡化，那麼到聖誕夜，加州的重症監護室就可能出現供不應求情況。

更令人警醒的是，目前洛縣公布的新冠確診病例，不包括在感恩節假期感染新冠病毒的居民。由於新冠病毒往往有兩周潛伏期，因此感恩節期間感染新冠病毒的人數，可能要等到12月中旬才能公布。同時，聖誕節和新年也可能導致在1月中旬出現新冠疫情顯著上升。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，儘管12月1日的疫情數據駭人，但疫情最嚴重的時期可能還在後面。她鼓勵所有市民和商家採取必要防疫措施，避免疫情繼續惡化。費若表示，現在不是就防疫措施辯論的時候。如果想減輕疫情，每個市民都須盡量保證居家並在外出時時刻佩戴口罩。

洛縣公共衛生局的監察小組也每日在洛縣各地商戶檢查。從11月8日到22日，監察小組共向未能遵守防疫要求的商戶發出了57個罰款通知。同時衛生局也鼓勵商戶利用好新冠安全認證新項目（COVID-19 Safety Compliance Certification Program），來幫助自己更好遵守洛縣的防疫規定，有需要者可前往該網址：http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm。