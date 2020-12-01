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洛縣新冠住院數創新高 多市反防疫令

記者鄭敖天／洛杉磯報導
由於對洛縣防疫政策不滿，位於南加州的蘭卡斯特市近日召開特別市議會，對洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）進行不信任案投票。（維基百科）
由於對洛縣防疫政策不滿，位於南加州的蘭卡斯特市近日召開特別市議會，對洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）進行不信任案投票。（維基百科）

根據洛杉磯縣公共衛生局30日表示，洛縣當天新增新冠確診病例5150例，新增新冠死亡病例17例。兩項數據較昨日都明顯上升。洛杉磯過去七天新冠檢測確診率也上升至6.9%。自11月以來，洛縣疫情呈顯著惡化趨勢。截至30日，洛縣共有2185名新冠住院病人，是9月以來的新高。

儘管較疫情最嚴重時相對寬鬆，洛縣的新防疫令依然遭到許多城市反對。蘭卡斯特市（Lancaster City）市議會11月26日召開特別會議，對洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）進行不信任案投票。同時，城市稅收高度依賴博彩業和服務業的商業市（Commerce）、貝爾花園市（Bell Gardens）和夏威夷花園市（Hawaiian Garden）也舉行聯合記者會，要求縣政府允許其開放室外賭場，並強調這些小城市75%的稅收都來自賭場。

許多餐飲業主也對洛縣決定表示異議。在過去幾周裡，許多餐飲業主在室外就餐區投入大筆資金，而洛縣防疫政策的變化不定讓他們心力交悴。許多餐飲業主也表示，目前沒有可靠證據表明新冠疫情惡化與餐館開放戶外用餐有關。

洛縣已於30日起，執行居家避疫令三周至12月20日截止；除受憲法保護的宗教集會與示威抗議的集會以外，禁止所有的戶外集會。此外，也禁止洛縣餐飲等相關行業提供戶外用餐，唯巴沙迪那市不在此限。因為巴市有自己的公共衛生部門，且巴市議會通過維持戶外用餐服務的營運。

目前超市客容量限制為50％，但30日起必要零售店降低至35％。而非必要生意的商號，如購物中心、圖書館和個人護理場所等，將從現在的25％客容量降低至20％。

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