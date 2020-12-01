洛縣再關戶外賭場 華人大媽趕去賭最後一把

位於貝爾花園市的龍鳳大賭場外景。（龍鳳大賭場提供）

受新一波疫情 影響，洛杉磯縣11月30日再度關閉了重開不到兩個月的室外賭場。此次關閉時間為三周。但若疫情更嚴重，不排除會延長。有來自中國大陸的華人，趕在室外賭場關門前去玩最後一把牌。

龍鳳大賭場此前安置的室外牌桌區。（龍鳳大賭場提供）

賭客謝阿姨30日受訪時表示，「總這樣圈在家裡的話，人會壞掉。」她本來在大陸一外企工作，為陪女兒來美國讀書，選擇提前退休。11月29日，在洛縣 關閉所有戶外賭場之前，她最後一次來賭場玩牌。「這次關了之後，不知道什麼時候才能重開。」

謝阿姨來美之後由於朋友不多，生活平淡，便和老伴養成每週去賭場玩牌散心習慣。已經因疫情而居家多月的她，對於洛縣重新關閉室外賭場很不高興，因為她的疫情生活中又少了一絲樂趣。

位於貝爾花園市(Bell Garden)的龍鳳大賭場(The Bicycle Hotel & Casino)業主朱裕民指出，現在博彩業的目標不是「展望未來」，而是「疫後重建」。龍鳳大賭場此前為了滿足洛縣室外經營的要求，特地在室外牌桌區安裝了空調通風系統。然而重開不久，又面臨再次停業危機。

對洛縣此次關閉經濟的政策，朱裕民認為，洛縣未能向業主提供足夠數據，證明室外賭場可能會提升病毒傳播風險。而同期加州印地安保留區的賭場，自6月以來都在正常運行至今。在這種情況下，洛縣應當加強與業主在相關政策上的溝通，以免出現誤解。

針對部分洛縣城市正在試圖脫離洛縣公共衛生局（LA Department of Public Health）的管制，自行設置防疫 政策一事，朱裕民表示聽過此類方案，但要實現一般會花很長時間，並無法對博彩業的現狀造成任何影響。況且在洛縣除巴沙迪那市（Pasadena）和長堤市(Long Beach)有自己的衛生局外，其餘城市依然要遵守洛縣防疫政策，因此指望各市在防疫上「自立門戶」並不現實。

朱裕民說，賭場是十分特殊的產業。該行業在接受政府嚴格限制的同時，賭客的用戶黏性也比較高。因此關閉賭場，對賭場員工、業主、賭客的生活，以及地方政府稅收的影響都很大。根據此前的數據，在商業市（City of Commerce）和夏威夷花園市（Hawaiian）等稅收較依賴服務業的城市，賭場上繳的稅收往往可以達到當地政府稅收的40%以上。因此關閉賭場對這些地區的經濟，以及公共建設也會造成嚴重打擊。

作為博彩業從業者，朱裕民認為此次疫情，對居民的消費習慣和水平都造成一定程度改變，雖然日後新冠疫苗出現，可幫助消費者在心理上恢復消費信心。但從長遠來看，洛縣包括博彩業在內的服務業要走出疫情影響，實現真正的恢復和重建，依然有很長的路要走。