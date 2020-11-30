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洛縣防疫規定嚴格 官員憂民眾抗拒

編譯組／綜合報導

儘管洛縣公共衛生官員在11月27日「黑色星期五」宣布一系列新限制，試圖在假期間減緩空前嚴峻的新冠肺炎病例激增，然而在包括洛杉磯Citadel Outlet等許多購物中心，購物者仍蜂擁而至，公共衛生單位面臨巨大挑戰。專家和衛生官員都擔心，洛縣嚴格的防疫規定，民眾會服從嗎？

儘管至今，洛縣居民基本上接受更嚴格的防疫限令，但該縣早些時候決定暫停戶外用餐引發強烈反對，最新一輪的限制，也讓家長叫苦連天，直言遊樂場是他們遛小孩，讓孩子消耗精力的重要活動。

專家們希望民眾能有更大的犧牲，改變他們的假期標準，但他們也清楚，隨著愈來愈多人「防疫疲憊」，與他們有更緊密的聯繫需求，防疫將變得更加困難。

洛杉磯加大流行病學教授Anne Rimoin說，「許多人忘了，這些限令是生死攸關的決定。」

官員警告，若洛縣無法讓第三波疫情盡快來到拐點，可能會祭出更嚴格限令。洛杉磯縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）指出，人們在假期從事的活動，是否被視為有安全風險？若有的話，大家將處於更加艱困情況，因在疫情浪尖上，再加一波。

Citadel Outlet購物中心28日人潮較為趨緩，但仍很熱鬧。聖誕老人坐在玻璃後面，與聖誕老人拍照的孩子也較少。

然而洛縣疫情仍持續。住院患者增加也令官員憂心。由於住院反映的是兩、三周前病例，因此官員認為未來兩至三周住院人數將持續增加。

對此，洛縣重新下達新一波限令。禁止多個家庭公共與私人聚會，非必要零收店和個人護理的容客量，限制在20%，雜貨店人數限制，從50%降至35%。上一輪居家避疫期間關閉的室內購物中心與非必要的零售店仍可開放，僅遊樂場等地關閉。

而包括Citadel Outlet等購物中心，感恩節假期都遵循相關規定，控制店內人潮，然對工作人員來說壓力很大，特別是一些店外出現大排長龍的人潮。

Claire店經理Ivan Ramirez說，有些客戶並未尊重六呎社交距離，而工作人員全天候清潔衛生。此外，他也擔心衛生命令對經濟將造成更嚴重影響。(相關報導見B1、B2頁)

洛縣 防疫 洛杉磯加大

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