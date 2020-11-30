我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇：感恩節後確診會狂飆 防疫限制須延到聖誕

等不到新紓困！8700萬勞工年底恐失聯邦保障

網購星期一 虛擬商品大熱賣

記者李雪／洛杉磯報導
宅家生活中，電動遊戲、電影以及電子書等文化產品成為重要的休閒娛樂。（美聯社）
宅家生活中，電動遊戲、電影以及電子書等文化產品成為重要的休閒娛樂。（美聯社）

經過將近一年的宅家生活，不少民眾的消費習慣從線下轉至線上購物，這在此次「黑五」和「網購星期一」很明顯。不過除此之外，宅家生活也讓民眾購買的商品，開始從大部分為實體商品，轉而逐漸購買一些虛擬商品，以豐富宅家期間的精神生活。

網購業務在今年內，由於疫情推動變得越發普及。不僅可以避去實體店傳播病毒的風險，而且包裹送到家門口十分便利。不過有一類並不需要送包裹的虛擬商品，也同樣因疫情火熱起來，那就是如電影、電子書、遊戲等文化產品，或軟件等辦公用品。

如今不少商戶因為將折扣轉至線上，因此黑五和網購星期一也都連在一起，形成一整個年底打折季。華裔顧客小N近日趁這期間一口氣買了不少正版電影，表示很喜歡文化產品，也是宅家必備。他平時就常用的在線電影平台FandangoNow期間推出許多影片禮包，所有禮包都減25%，還送折扣券。「黑五大減價就是爽」，於是他一口氣買了七部諜戰片，都是4k超高清正版；隨後不過癮，又收藏最喜歡的演員的正版作品，也買了一些電子遊戲。

家住爾灣的徐小姐也趁打折買了Switch遊戲機上的電子遊戲，比如她很喜歡的超級馬里奧遊戲，新出的Deluxe版本原價59.99元，最近只要26.99元，她自然沒有錯過這樣的好康。她表示，雖然今年她的工作變得更忙，但是因為外出休閒娛樂的機會變少，以往去電影院、KTV以及聚餐吃飯的時間，現在只能在家娛樂休息，於是看電影、打電動就是比較放鬆的活動。和以往年底節假日會有更多娛樂消費一樣，即使宅家也可以有一些娛樂支出。

從事電影行業的韓女士，感恩節和黑五期間在家工作加班，不過也趁打折購買了工作所需軟件，算是虛擬的辦公用品。她表示其實本來之前已經買了在使用，不過最近發現打折季的優惠價格誘人，於是將之前的購買退訂，然後再準備重新購買以享受折扣。結果沒想到軟件公司為了吸引回頭客，退訂後又給了她更好的優惠，比黑五折扣還好，讓她省回一筆錢。

電影院 黑五 疫情

上一則

共和黨表現不俗 加州深藍現紅

下一則

南加月子中心屢遭調查 成夕陽產業

延伸閱讀

「少年的你」代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片獎

「少年的你」代表香港出戰奧斯卡最佳國際影片獎
黑色星期五 網購飆90億 實體店客流量驟降52%

黑色星期五 網購飆90億 實體店客流量驟降52%
黑五網購爆90億元 比去年增21.6％ 實體店客流少52%

黑五網購爆90億元 比去年增21.6％ 實體店客流少52%
黑五轉戰線上…商場空蕩蕩 網購51億破紀錄

黑五轉戰線上…商場空蕩蕩 網購51億破紀錄
新賓黑五不見大排長龍 網購熱度高

新賓黑五不見大排長龍 網購熱度高
瘋狂女煞星、女忍者…紐約經典電影資料館看台灣黑電影

瘋狂女煞星、女忍者…紐約經典電影資料館看台灣黑電影

熱門新聞

洛杉磯縣衛生局27日公佈即將舉行新的居家避疫令。（洛縣衛生局推特）

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

2020-11-27 19:24
現在的Opus去掉了去多浮誇元素。（MLS）

比佛利豪宅3年賣不掉 降4000萬 聖瑪利諾華婦接手

2020-11-29 02:17
洛杉磯時報專欄指出，洛杉磯有消防安檢人員，自2018年1月以來，總收入超過百萬。（洛杉磯時報）

洛杉磯消防員財源滾滾 有人年收入百萬 從哪兒來的？

2020-11-28 16:15
UCLA Samueli工程學院。（UCLA工程學院臉書）

UCLA研發出殺死存在表面的新冠病毒的方法

2020-11-23 17:38
避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

疫期返台隔離 經歷多少事

2020-11-28 02:15
華人為了維持綠卡身分不得不來到疫情更嚴重的洛杉磯。（本報檔案照）

為了綠卡 華人新移民冒染疫風險返美

2020-11-23 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋

白登逗狗扭傷 右腳驚現髮絲狀骨折 須穿矯正鞋
何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

何方神聖移走？ 猶他州神祕巨柱離奇消失

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單

白登內閣部分口袋人選 黨內外都有人不埋單
馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索

馬拉度納醫師涉嫌誤殺 住家和診所遭搜索
魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事

魏碧洲／川普總統卸任前該做的一件事