網購星期一 虛擬商品大熱賣

宅家生活中，電動遊戲、電影以及電子書等文化產品成為重要的休閒娛樂。（美聯社）

經過將近一年的宅家生活，不少民眾的消費習慣從線下轉至線上購物，這在此次「黑五 」和「網購星期一」很明顯。不過除此之外，宅家生活也讓民眾購買的商品，開始從大部分為實體商品，轉而逐漸購買一些虛擬商品，以豐富宅家期間的精神生活。

網購業務在今年內，由於疫情 推動變得越發普及。不僅可以避去實體店傳播病毒的風險，而且包裹送到家門口十分便利。不過有一類並不需要送包裹的虛擬商品，也同樣因疫情火熱起來，那就是如電影、電子書、遊戲等文化產品，或軟件等辦公用品。

如今不少商戶因為將折扣轉至線上，因此黑五和網購星期一也都連在一起，形成一整個年底打折季。華裔顧客小N近日趁這期間一口氣買了不少正版電影，表示很喜歡文化產品，也是宅家必備。他平時就常用的在線電影平台FandangoNow期間推出許多影片禮包，所有禮包都減25%，還送折扣券。「黑五大減價就是爽」，於是他一口氣買了七部諜戰片，都是4k超高清正版；隨後不過癮，又收藏最喜歡的演員的正版作品，也買了一些電子遊戲。

家住爾灣的徐小姐也趁打折買了Switch遊戲機上的電子遊戲，比如她很喜歡的超級馬里奧遊戲，新出的Deluxe版本原價59.99元，最近只要26.99元，她自然沒有錯過這樣的好康。她表示，雖然今年她的工作變得更忙，但是因為外出休閒娛樂的機會變少，以往去電影院 、KTV以及聚餐吃飯的時間，現在只能在家娛樂休息，於是看電影、打電動就是比較放鬆的活動。和以往年底節假日會有更多娛樂消費一樣，即使宅家也可以有一些娛樂支出。

從事電影行業的韓女士，感恩節和黑五期間在家工作加班，不過也趁打折購買了工作所需軟件，算是虛擬的辦公用品。她表示其實本來之前已經買了在使用，不過最近發現打折季的優惠價格誘人，於是將之前的購買退訂，然後再準備重新購買以享受折扣。結果沒想到軟件公司為了吸引回頭客，退訂後又給了她更好的優惠，比黑五折扣還好，讓她省回一筆錢。