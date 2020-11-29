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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

洛縣確診激增 頒加州最嚴避疫令

記者鄭敖天／洛杉磯報導
隨著新防疫規定的出台，洛縣部分超市又出現了搶購衛生紙的現象。（記者拍攝）
隨著新防疫規定的出台，洛縣部分超市又出現了搶購衛生紙的現象。（記者拍攝）

據洛杉磯縣公共衛生局（Los Angeles Departmet of Public Health）28日公布的數據，洛縣當天共新增新冠確診病例3143例，新增死亡病例19例。兩項數據27日有明顯降低，但較一周前仍有明顯增長。

在新冠檢驗上，過去七天洛縣平均每日完成7萬215例新冠檢測，其中檢測陽性比率為6.9%，低於自疫情爆發以來洛縣總確診率10%。截至發稿時，洛縣共有2049名新冠住院病人，其中501人在重症監護室中(ICU)。

洛杉磯縣公共衛生局表示，考慮到新冠疫情的嚴重性，從2020年11月30日開始實行為期三周的避疫令。新的居家避疫令包括要求居民盡量待在家中，減少與外人接觸，要求所有在室外和室內活動的人佩戴口罩，並避免在家中出現人群聚集的情況。同時，洛縣政府宣布再次禁止縣內酒吧、餐館、啤酒屋和紅酒莊進行室內外營業，僅允許其進行外賣業務。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，如果居民們真正關心自己親人的健康，並尊重為居民提供衣食和健康服務的必要行業員工，就不應在住宅中舉行大規模聚會。

面臨日趨惡化的新冠疫情，洛縣依然頒布了全加州最嚴格的避疫令。包括洛縣的超市只能以50%的容量開放，在部分地區的超市中又一次出現了衛生紙和消毒用具銷售一空的情況。

儘管洛縣增強了防疫規定，但依然允許部分機構在疫情中開放。除超市外的必要零售業被允許以35%的容量開放，而室外的博物館、美術館、動物園、水族館，以及室外迷你高爾夫球場，也被允許以50%的容量開放。

根據洛縣的新防疫規定，所有室外操場和兒童遊樂場都必須關閉。（Unsplash）
根據洛縣的新防疫規定，所有室外操場和兒童遊樂場都必須關閉。（Unsplash）

洛縣 疫情 檢測

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