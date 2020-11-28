疫期返台隔離 經歷多少事

避疫旅館每間門口擺了一張椅子，三餐就擺在椅子上。(沈女士提供)

美國疫情居高不下，沈女士因私需回台處理，但防疫規定要求隔離兩周，所以一直在猶豫。但台灣 最近新推出自12月1日起入境需要核酸檢測證明，於是沈女士下決心買下了比以往淡季票價貴兩倍半的直飛航班，並且預訂了防疫旅館 。

（影音來源：沈女士提供）

預訂旅館隔離 前後要16天

沈女士進入新北市防疫旅館預約訂房系統查詢，只剩三間可選擇，挑了一家位於深坑的飯店，台幣2400元一晚包三餐。下訂後旅館寄來付款授權書，回覆後完成訂房。所謂隔離14天，其實前後要16天，因到達旅館那天不算，再加15天。沈女士11月25日報到，12月10日凌晨零時才可以離開旅館。

LAX機場大廳空曠景象，難得一見。(沈女士提供)

出發那天(抵台前48小時)上衛福部網站填寫入境居家檢疫申報書，要填上台灣住處、航班及台灣可連絡的手機 號碼。抵台前2小時，居家檢疫申報憑證就會用簡訊傳入手機，所以一定要是隨身攜帶的手機。如果沒有漫遊也沒台灣手機號碼，可在桃園機場現場買門號sim卡，有專人協助填寫申報書。

機位間隔坐 餐點不能選

LAX是全世界最繁忙的機場之一，旅客登機前費時久等，但是現在不同，國際航廈檢票(check in)很便捷，過海關不排隊。但是，動線却沒有及時調整，旅客仍要繞過一圈圈圍欄。候機大廳裡，感覺工作人員比旅客多，他們散坐在各處椅子上，或滑手機或吃便當，悠閒得很。

機艙內分開坐，好像梅花椿。(沈女士提供)

上了飛機後一人坐一排，如兩人同行，中間那排一頭一個，不得換位，多數間隔其實沒有六呎。除了事先說明吃素，餐點不能選，沒有飲料車，也沒有乾果零食，要喝水向空服員要，一律給瓶裝水。飛行途中，空服員很少走動巡視。沈女士說，這是她搭過最安靜的班機，沒有嬰兒啼哭或小孩玩鬧，連說話聲都幾乎沒有。

抵達桃園機場也是空蕩蕩的，檢查了居家檢疫憑證，過海關拿行李，按指引去搭檢疫計程車。檢查居家檢疫憑證，全身及行李噴酒精清毒後才上路。沈女士搭的那輛計程車上並無隔板。跳表計車資，2020年底前，目的地是北北基桃園，車資上限1000元台幣，其餘由政府補助，其他縣市自付費用上限則按距離比例上調。車上接受刷卡和小費，司機說只要1000元。當天從桃園機場到深坑，跳表的車資是台幣1800元。

進旅館全消毐 憑證查三次

到旅館後待在門口，由全副武裝的工作人員出來檢查憑證、酒精消毒、付清房資，經由專用電梯上到居住樓層，進了房間後展開隔離生活。

台灣新北市政府提供的居家防疫關懷包。(沈女士提供)

全程居家檢疫憑證一共要檢查三次，用護照的後六碼當密碼打開憑證後，建議不要關，否則每次都要重輸密碼，不記得又要翻護照。

旅館提供的瓶裝水，不夠還可追加。(沈女士提供)

隔離房中基本用品俱全，還放了兩箱瓶裝水，一個曬衣架。門口放張椅子，三餐按時送便當，按鈴開門拿，但是素食沒得選。想買外賣請旅館轉餐費，但不願員工經手現金，建議客人用外賣app。但深坑豆腐美食沒加入外賣平台。

區公所也來查 咳嗽要回覆

一早進旅館，當天下午就接到深坑區公所來電詢問身體情況，也留電話要求有狀況回報。第二天起，就只傳簡訊，問有沒有發燒咳嗽之類，回1代表沒有，回2則有，回3其他症狀。

區公所來電查身體狀況。(沈女士提供)

沈女士最後表示，要趁隔離期好好休息放鬆，只期待沒在過程中染疫、出現症狀，兩周後能平安出關。