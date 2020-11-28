疫情下的好市多黑五 搶廁紙勝過搶家電

最能體現人數的出口收銀處幾乎沒有排隊。（記者李雪／攝影）

疫情下的黑色星期五 不尋常，往年因為折扣力度大而被擠爆的好市多（Costco），黑五 當天人流只和平日差不多，往年被瘋搶的大彩電區域，今年還沒有廁所卷紙更受歡迎。不過這種狀況或與該店將更多折扣分散至整月，以及增加網上折扣力度有關。

27日黑色星期五當天，阿罕布拉市的好市多並沒有出現往年的爆買景象，甚至可能不如周末人多，停車場隨時有空位。而在好市多超市內部，顧客數量只是正常狀態，往年黑五一定被搶購的電視、大型家電、電子設備等區域，也只有寥寥數人而已。而最能體現人數的出口收銀處幾乎沒有排隊。

然而，存放廁所卷紙和瓶裝水的區域則是人來人往。為了出貨方便，該店乾脆將廁紙堆放在倉庫門口，消費者不停地拿，倉庫叉車則不停地補貨，大部分消費者都在購買瓶裝水或卷紙。在該店入口處設置了告示牌，表示卷紙、廚房紙等缺貨，瓶裝水還有貨。

一名好市多的員工表示，當天人數只是稍微比平時多一點，不過今年確實沒有真正意義上的黑五，因為公司將更多的優惠都分散在一整個月，雖然往年也這麼做，但是今年更甚，而且更多折扣放在了網上，這樣避免民眾擠在同一天來商店，增加傳播病毒的風險。

他也表示以往黑五打折力度大，最受消費者歡迎的就是大電視。今年雖然也有，但是實體店並不多，僅有的存貨都放在入口處。網上其實也有同樣的優惠，而且可以送貨到家門口，所以不少消費者都會選擇在網上購買。當天買電視的客人遠遠不如往年，還不如搶購廁紙的的人多。他笑說，倒是廁紙、瓶裝水等物資，一上貨就被搶光。

前來該店消費的吳女士買了一些肉類、食物和卷紙，她表示如果要買折扣其實網上都有，如果買大件物品還能免費送貨，實在沒有必要在實體店搶購。不過當天因為放假，她只是正常來買些日用品，但是卷紙或生鮮在網上購買的話，還要收取運送費不大划算。

不過家住東區的王女士則表示，客人少並不代表購買力下降了，只是消費習慣改變了而已。因為她本來看好在好市多黑五打折的戴森吸塵器，在網上嘗試買已經缺貨，實體店也沒有，說明購買的人還是很多，最終好友在中加州 較偏遠的實體店中幫她買到了。（相關報導見Ｂ２）