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購物熱情消退 內陸購物中心氣氛冷

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
安大略購物中心內部消費者較多，但部分業者表示沒有形成人潮。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心內部消費者較多，但部分業者表示沒有形成人潮。（記者啟鉻／攝影）

內陸兩大購物中心：安大略購物中心、維多利亞花園步行街，27日進入黑色星期五(Black Friday)消費高點。由於避疫規定限制人數，商家折扣優惠與往年差異不大。有消費者表示，顧客雖多，但談不上是人潮，而且顧客停留時間也減少。也有部分顧客對商品優惠價格很滿意。有華人業者感嘆，對今年黑五收益不抱太大希望。

來源：U視頻

安大略購物中心（Ontario Mills )往年從感恩節傍晚就開始黑五銷售，一直持續到周五晚10時。在該中心設置攤位的劉女士表示，2019年的黑五人潮洶湧，即使在午夜時分顧客依舊不見少。但今年就不同了，雖然早晨6時開始營業，但顧客人數大不如往年。疫情對顧客的黑五購物熱情影響很大，要想恢復往年購物人潮很難！另一印度裔業者表示，疫情進一步推動網上購物潮，也是黑五顧客減少的原因。

由於疫情，購物中心限制進場人數，多個商家門前顧客也排起長隊，有人因為不耐煩半途走人。一位西裔顧客表示，黑五商家保持折扣優惠至少到新年前，所以改天來也可以。黑五當天商家推出50%至80%折扣，有的還標示買第二件商品也有折扣或免費。但多位顧客認為，商家提供的黑五折扣與往年差別不大，對消費者吸引力有限。

該購物中心傳統小商品攤主劉女士表示，考慮到疫情不少顧客希望買到避邪的飾品，她提供的部分商品與避邪驅毒有關。不僅華人需要避邪掛飾，西裔、白人、亞裔居民也需要。在價格方面，考慮到成本增加，今年黑五銷售商品價格稍稍上揚。

維多利亞花園步行街的商家多是獨立出入，所以購物人數比安大略購物中心要多。按照規定商家當天是上午7時營業晚上9時結束，但當天早晨刮大風影響了顧客熱情。業者金先生表示，他早晨7時前趕到準備商品，可到了9時30分才有顧客來購物。即使黑五商家提供多種折扣優惠，但消費者的購物熱情不大積極。

疫情也影響了家長讓年幼子女與聖誕老人合影的興致。安大略購物中心當天首開聖誕老人與孩童合影項目，但主辦者考慮保持社交距離，不允許聖誕老人抱著孩童，只是讓孩童坐在聖誕老人前的椅子上。聖誕老人等了多時才有家長陪著孩童來合影。在維多利亞花園步行街上的聖誕老人還戴著面具，成了孩童拍照的人物背景。

此外，安大略購物中心餐飲區仍未允許室內就餐，有的顧客只好席地而坐品嚐快餐。但維多利亞花園步行街設置了室外就餐區，為顧客提供了方便。

部分顧客表示，雖然今年黑五人潮不比往年，但從疫情開始以來也稱得上今年少有的銷售亮點。往年顧客可以在購物中心逗留很長時間，就餐、休息、聊天，孩童在遊樂區玩遊戲等，但今年則是來去匆匆，讓購物氣氛確實冷清了許多。

維多利亞花園步行街。（記者啟鉻／攝影）
維多利亞花園步行街。（記者啟鉻／攝影）
民眾認為折扣優惠不大。（記者啟鉻／攝影）
民眾認為折扣優惠不大。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心對每次進入顧客限制人數。（記者啟鉻／攝影）
安大略購物中心對每次進入顧客限制人數。（記者啟鉻／攝影）

黑五 疫情 華人

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人數不如往年 內陸購物中心氣氛冷

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