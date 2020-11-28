黑五血拚登場 人潮不如去年

不少店家門前出現長隊等待進入血拚的民眾。（記者楊青／攝影）

一年一度的黑五 血拚27日登場，華人 聚居的聖蓋博谷地區數個大型購物中心出現罕見人潮，年輕人呼朋喚友結伴出行，拉開年底大採購帷幕。不過與傳統相比，今年的黑五人氣只能算是「小巫見大巫」，實體店商家的折扣，也似乎未能超出往年；但不少商家表示，當天消費者的表現已超過預期。

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東區拉朋地購物中心、西柯汶納購物中心和安大略購物中心等，從27日清晨就開始出現人潮，與前一夜開始的黑五買氣幾乎沒有間隔。亞凱迪亞 聖塔安那購物中心，諾大的停車場上也有近半車位被占。

傳統黑五血拚主打家用電器、個人便攜電器、時裝鞋帽和體育用品等，但今年綜合性大型購物中心的化妝品、美容清潔用品、珠寶飾品和居家用品的買氣更高，包括梅西百貨、JCPenney、Nordstrom等大型百貨商場、以及各類專賣店家，從感恩節當天傍晚到黑五深夜推出數以萬計的優惠，吸引民衆一波又一波的買氣。

「在家憋了幾個月，還是想出來走走」。當天中午帶兩個高中生兒子在亞凱迪亞購物中心血拚的張女士表示，疫情居家大半年，幾乎所有的社交活動都停罷，再多漂亮衣服也用不上，所以今年基本上沒有在服裝飾品上做預算，「計畫買的都是必需品」。她說，兒子特別喜歡蠟燭，尤其現在很多時候都待在自己房間，給自己多一些浪漫，所以趁黑五削價多買些豪華型香味蠟燭。

與張太太不同，當天在購物中心購物的Cindy和Monica，光是在女裝專賣店Zara就購買了十多袋。「我相信疫苗出來後生活將恢復正常，也該打扮打扮了」。Monica表示，黑五血拚起碼節省一半價錢，而且今年商場的顧客比較少，商品選擇性更多。不像以往，黑五採購人潮洶湧，商品被翻得亂七八糟，「今年感覺更像VIP」。

沒有往年大張旗鼓的50%、60%甚至75% off的醒目廣告，但不少商家還是貼出了「Only happens once a year」、「買三送三」、「Mix & Match」鼓動買氣。不少華人喜歡的Abercrombie & Fitch、Zara、Addidas、Disney Store全場四折、Pacsun全場對折、清潔與護膚美容專賣店Bath & Body Works，買三送三，不少民眾排隊等候進場。

「這樣的優惠很少見」，Nordstrom百貨店Burbery皮包專櫃的一位售貨員表示，今年為吸引人氣，廠家專門推出黑五限時優惠，多種款式的手包全部四折，如果客人在其他地方發現同款手包有更低價格，商家將給予同額優惠。

藉助黑五血拚，不少人也在準備聖誕節伴手禮，尤其是化妝品、居家飾品和美容清潔用品，其中有些代購人士，趁黑五低價大買特買，讓商家笑逐顔開。