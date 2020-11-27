疫情無情 居家過節更溫馨 外賣生意火爆

餐館堂食因疫情持續被迫煞車，很多消費者大排長龍買火雞回家聚餐。（記者楊青／攝影）

疫情 揮之不去，今年的感恩節不能在餐館舉辦傳統的節日盛宴，很多家庭只能在家操辦感恩大餐，卻始料未及倍添親情與溫馨。

在家舉辦感恩大餐，除外賣火雞，許多人在疫情期間練就了烹飪好手藝，將自製的感恩大餐張羅得有聲有色；不少家庭購買豐盛的火鍋食材，感恩節夜晚全家圍爐，溫暖與快樂入夜不息。

聖蓋博 谷地區的華資超市，上午開門時就已門庭若市。雖然超市商家都嚴格遵守公共衛生局的要求，限制入場人數，保持社交距離，但各大市場還是人滿爲患，停車場一位難求，超市魚肉部、海鮮部、生菜部、水果部，連調料和零食部前都是人流不斷，上班的民眾趕在最後一分鐘採購食材，打造當晚的感恩大餐。

蒙特利公園 市、聖蓋博、羅斯密和東區的各大火鍋羊肉、牛肉專賣店，當天一大早即大排長龍，人龍在停車場上繞了好幾道彎，店家全員上陣，切肉、過秤、裝盒，馬不停蹄，許多人一買好幾磅來去匆匆。中午購買的韓太太表示，全家八口，往年都是到中餐館開宴席，今年沒有餐館堂食，全家一致贊成火鍋圍爐。她一早到蒙特利公園市的一家羊肉店採購，沒想到排隊太長，以爲換個地方會人少一些，結果換了三家還是一樣，最後只好耐心排長隊等候，買十磅羊肉足足花了近三個小時。

不少火鍋羊肉專賣店表示，當天羊肉片的銷售量將近2000磅。

今年由於供應火雞外賣餐館相對減少，繼續供應火雞的商家就比往年忙碌。羅斯密888海珍酒家，民眾的火雞訂單貼滿兩面大牆壁，從上午8時開始，門前排隊領取火雞的百多米長人龍一直到持續到下午4時。

「我們的火雞師傅幾乎一夜未睡，幾百隻火雞都是新鮮烤製」，感恩節當天數十名員工全員上崗，該店總經理Lucy陳特別感謝世界日報雪中送炭。她說，持續數月的疫情重創餐飲業，數月來竭盡全力推展外賣，但與原來的傳統堂食相比還是差很大。但當大家知道該店今年繼續供應火雞時，訂單像雪片一樣飛來，同時帶動了其它節日大菜和糕點的銷售。

蒙市的深井燒臘當天也是大排長龍，店家準備的數百隻火雞、燒雞、燒鴨、烤乳豬和數百盅佛跳牆，不到傍晚已全部銷售一空。